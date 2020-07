Oss. Eurobet: Amici 19, favorita Gaia Gozzi con il 62%

Le previsioni sul prossimo figlio delle coppie famose raccolgono sempre più appassionati

Dopo 19 edizioni, “Amici di Maria De Filippi” si prepara alla finale più inattesa, quella senza pubblico per l’emergenza sanitaria che sta investendo il mondo intero.

Sono rimasti solo 4 concorrenti ed il loro obiettivo - oltre che vincere - è quello di far passare una serata spensierata ai tanti telespettatori che seguono da molte settimane il programma.

Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) le preferenze degli appassionati sembrano ormai convergere su Gaia Gozzi, accreditata di un 62% delle preferenze, in fortissima crescita dalla precedente rilevazione che la vedeva al 37%. Lontanissima nelle scelte troviamo un’altra cantante, Giulia Molino all’11%, addirittura in discesa rispetto al 16% precedente. Ancora più indietro gli ultimi due ballerini in gara, per cui non può sorprendere la plebiscitaria percentuale del 92% di quanti pronosticano Nicolai primo eliminato dalla finale di questa sera.

Gaia inoltre è al primo posto in praticamente tutte le più giocate combinazioni del podio esatto, con quella che la vede seguita da Giulia e Javier che totalizza ben il 77% delle scelte.

Ma se con stasera si esaurisce la possibilità di mettere alla prova la propria abilità nel riconoscere il miglior talento artistico - secondo l’Osservatorio Eurobet sono sempre di più gli appassionati di gossip che si stanno cimentando nell’indovinare quali coppie famose avranno un figlio prima della fine dell’anno.

E tra le ben 56 coppie indicate sono tre quelle più scelte: Antonio Candreva e Allegra Luna - che potrebbero dare un fratellino al primogenito Raul nato nel 2018, Elettra Lamborghini e Afrojack - che hanno annunciato proprio in questi giorni la decisione di convolare a nozze ed infine Mauro Icardi e Wanda Nara che sono prossimi a festeggiare addirittura il sesto anniversario di matrimonio e potrebbero allargare una famiglia già decisamente numerosa.

