Huion svela gli ultimissimi Kamvas 22 e Kamvas 22 Plus per conferire potere agli artisti di tutto il mondo

SHENZHEN, Cina, 10 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Huion, uno dei principali produttori di dispositivi di input grafico, ha lanciato oggi due display a penna da 21,5 pollici: Kamvas 22 e la sua versione con configurazione più avanzata, Kamvas 22 Plus. Questi due display a penna dimostrano ancora una volta la versatilità dei prodotti Huion, che consentono agli utenti di scegliere il dispositivo più adatto in base al proprio budget e alle proprie esigenze.

La parte più interessante di questi due prodotti è lo schermo. Kamvas 22 Plus vanta un display LCD QD che non solo blocca la luce azzurra, ma permette anche di ottenere una gamma di colori più ampia (140% sRGB) e un rapporto di contrasto ottimizzato di 1200:1. In combinazione con un vetro antiriflesso completamente laminato in grado di ridurre al minimo il parallasse e attenuare i riflessi, questo display interattivo crea un dispositivo meraviglioso per i professionisti della grafica che hanno maggiori esigenze in termini di visualizzazione, mentre Kamvas 22, dotato di una pellicola opaca antiriflesso, è in grado di alleviare i riflessi e di offrire agli utenti un'esperienza del disegno "penna su carta".

Il design esterno di Kamvas 22 e Kamvas 22 Plus è semplice ed elegante. A differenza dei loro predecessori, questi due prodotti non sono dotati di tasti e barre programmabili; offrono invece una porta USB-A nascosta per il collegamento a periferiche esterne, che permette agli utenti di lavorare con i gadget con cui sono più a proprio agio, come una tastiera per grafici. Inoltre, Kamvas 22 e Kamvas 22 Plus consentono anche il collegamento a computer, tablet e telefoni, con conseguente aumento della versatilità.

Dotati della recentissima penna digitale PW517 sviluppata sulla base di Huion PenTech 3.0, sia Kamvas 22 che Kamvas 22 Plus sono in grado di offrire agli utenti un'esperienza di disegno più realistica e con una maggiore precisione del tratto. Questi due prodotti presentano anche 8192 livelli di sensibilità alla pressione, il che consente di realizzare linee di diverso spessore e a livelli diversi di saturazione, col variare della pressione applicata. Con un'inclinazione di ±60°, Kamvas 22 e Kamvas 22 Plus consentono inoltre agli utenti di aggiungere ombreggiature in modo più vibrante e li aiutano a sviluppare appieno la propria tecnica di disegno: proprio come disegnare con delle vere matite.

In qualità di fornitore internazionale di dispositivi di input grafico, Huion si è sempre dedicata alla realizzazione di prodotti innovativi e di facile utilizzo che consentono agli artisti di tutto il mondo di concretizzare i propri sogni.

