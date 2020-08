Cosa guardano gli italiani in tv?

Roma, 06/08/2020 - Non si può negare che vedere la tv come lo si faceva solo cinque anni fa non è più lo stesso di farlo adesso. L’avvento dell’on demand e dei numerosissimi canali streaming ha portato via una grossa fetta di telespettatori alla cara e vecchia tv.

La comodità di stoppare, andare avanti o indietro, riprendere da dove si era arrivati è ciò che spinge sempre più persone ad abbandonare i vecchi canali tv per il nuovo modo di vedere un film o una fiction.

Finita nel dimenticatoio l’ansia di attendere una settimana per vedere cosa succedeva ai propri personaggi preferiti nella prossima puntata di una serie tv, dimenticate le corse per poter arrivare in tempo all’inizio di un bel film in prima serata. Tutto ciò non resta che un vago e nostalgico ricordo.

Ad avvicinarsi al mondo dello streaming e dell’on demand sono per lo più i giovani, che, nati nell’era della tecnologia, preferiscono scegliere loro quale film guardare, quando iniziarlo e magari metterlo in pausa e finirlo un’altra volta. Molte, però, anche le famiglie italiane che alla classica tv hanno scelto l’on demand e lo streaming, questo dovuto anche ai ritmi frenetici che la vita d’oggi ormai impone.

Ma che sia in streaming, on demand o semplicemente la classica televisione, cosa amano guardare gli italiani in tv? Film o fiction? Programmi di gossip, da approfondire su siti internet dedicati, come www.ciaostyle.it o documentari scientifici e storici?

Cinema che passione!

Il cinema italiano è risaputo essere fra i migliori nel suo settore e gli italiani lo valorizzano ancora di più guardando film nostrani anche in tv o sui canali streaming.

In seguito al lockdown, il genere di film più apprezzato e visto nelle case italiane non è cambiato molto. Siamo un popolo amante della commedia, del romanticismo e del genere poliziesco. Ma in generale, a detenere il primo posto sul podio è la commedia. Sia in fase di lockdown ma anche successivamente, gli italiani scelgono di ridere davanti alla tv.

Guardare un film è per noi momento di svago e di evasione mentale da tutti i problemi che ci affliggono durante la giornata. Ma se la commedia all’italiana non cede il suo primo posto, a seguirla troviamo i film action, questi più improntati sullo stile poliziesco americano. L’azione, gli inseguimenti, spari e il buono che vince sul cattivo, attirano sempre più italiani, specialmente la fascia di età fra i 25 e 35 anni. A seguire, troviamo i film di fantascienza, i drammatici e per ultimi gli horror. Ma se non è il film del cinema a tenere gli italiani davanti alla tv, lo sono senza dubbio le serie tv. Grandi e lunghe maratone di serie guardate sui canali streaming, accompagnano i pomeriggi e le serate degli italiani. Se si aggiunge la comodità di avere a disposizione tutte le puntate e le stagioni, stopparle e rimandare indietro per rivivere i momenti più salienti, il gioco è fatto per il successo dei servizi.

Gossip o documentari?

Dopo film e serie tv, troviamo i documentari, fra le cose più viste in tv dagli italiani. I canali streaming ne sono pieni e di ogni genere e durata. Dai documentari scientifici a quelli storici, per passare a documentari sulla cucina, moda, musica e sport. Guardare un documentario è un po’ come leggere un libro: un modo bello, leggero e comodo di conoscere cose nuove o approfondire nozioni che già si conoscono.

Non dimentichiamoci dei documentari per i più piccini. Anche per loro il mondo dello streaming offre un catalogo variopinto di cose interessanti da guardare. In questo modo anche i più piccoli, potranno passare del sano tempo davanti alla tv apprendendo divertendosi tante cose nuove e interessanti. Mentre per i più grandi, si apre un mondo davanti ai programmi di gossip, programmi ripresi anche dai canali streaming, in modo tale da andare a vedere ciò che non si è riusciti a seguire in diretta in tv.

Interessarsi alla vita privata, dei personaggi famosi è stato ed è tutt’oggi il passatempo preferito degli italiani. Curiosare sulla vita amorosa e lavorativa di un attore, di un ballerino o di un cantante, è diventato sempre più semplice. Se il mondo della tv per questo non basta, in aggiunta vi è il mondo del web. Siti internet come CiaoStyle.it informano quotidianamente i lettori sulle ultime novità dei più cercati e amati personaggi famosi. Biografie e ultime notizie, in continuo aggiornamento, come quello dedicato a Giulia de Lellis, sono all’ordine del giorno.

Per informazioni:

CiaoStyle.it è un progetto web dedicato agli appassionati di gossip e curiosità sul mondo della televisione, del cinema, della radio, della musica, dello sport e degli influencer web. Pagine interamente dedicate ai personaggi del momento permettono di conoscerli a fondo e di seguire attività, produzioni e progetti da loro sponsorizzati. Grande attenzione è data alla qualità dell’informazione e ai trend del momento.

Contatti:

e-mail: redazione@wdd.it