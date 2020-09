Andamento giochi online pre/durante lockdown

L’intrattenimento di qualsiasi forma e colore, al giorno d’oggi, ha acquistato un'importanza viscerale nella nostra cultura.E’ quel momento di svago, quella “deviazione” dagli schemi comuni della vita quotidiana e dai pensieri assillanti che accompagnano le nostre giornate. Viene utilizzato spesso, come metodo per compensare una mancanza o per colmare un vuoto. Abbiamo potuto vedere e constatare negli scorsi mesi durante il lockdown, quanto alcune forme di intrattenimento digitale abbiamo ricevuto una crescita in poco tempo e senza precedenti.

Questo è sicuramente dovuto al fatto che, in uno scenario come quello appena passato, ci siamo ritrovati tutti “con dei vuoti da riempire”, più o meno gravi in base alla singola situazione.

Questa situazione straordinaria (fuori dall’ordinario), non ha solo intaccato la vita di ogni singolo cittadino ma ha anche toccato con mano pesante la maggior parte delle attività commerciali del nostro paese, infatti l’ISTAT prevede una decrescita del -8,3% del Pil italiano rispetto al 2019.

Se da una parte troviamo chi è stato “indebolito” dalla morsa feroce del periodo, dall’altra invece troviamo chi “ne è uscito più forte”. Possiamo prendere come esempio il gioco online, una di quelle categorie che sicuramente non ha risentito di questo tremendo periodo ma anzi, è riuscita ad avere una crescita repentina.

Un fattore determinante per questo trend al rialzo è stato certamente il prolungato periodo di tempo in cui molte persone sono state obbligate a restare a casa e con molto tempo libero da dover occupare; tuttavia, un altro fattore degno di nota è stato dettato dai bonus senza deposito, messi a disposizione da molte piattaforme del gioco e che in poche parole hanno permesso di giocare e di ottenere potenziali vincite senza depositare il proprio denaro su quei siti autorizzati al gioco a distanza da parte dell’ ADM (ex AAMS).

Per analizzare con più semplicità l’andamento dei giochi online nel periodo sopra descritto e nel periodo antecedente al lockdown, possiamo prendere una piattaforma d’informazione che opera nel settore ed analizzare i dati del suo andamento.

VideoSlotMachineOnline

ll sito VideoSlotMachineOnline.it, è un portale informativo specializzato su concessionari italiani in possesso di licenza per operare nel gioco a distanza.

Questo sito fornisce un miscuglio di informazioni dettagliate all’utente per quanto riguarda:

● i bonus offerti dai concessionari del gioco,

● i requisiti per poter giocare,

● informazioni su come giocare,

quindi, possiamo riassumere dicendo informazioni e risposte a tutti i dubbi di chi per la prima volta si affaccia a questo mondo.

L’andamento

Infatti, nel periodo di riferimento compreso dal 01 Febbraio 2020 al 14 Maggio 2020, si è registrato un aumento di utenti del +94.80% rispetto al periodo compreso tra il 20 Ottobre del 2019 ed il 31 Gennaio del 2020.

I giochi che hanno ricevuto un maggiore incremento di traffico sono:

● Il poker, con una crescita senza precedenti del +3566,33%;

● Le slot machine online, con un incremento del +189,52%. Tra le più amate di questa categoria , troviamo sul podio: “Book of Ra” al primo posto, “The Wild Life” subito dopo e al terzo posto vediamo posizionarsi “The Big Easy”.

Dall’analisi di questi dati, si viene a conoscenza del fatto che circa il 60% del traffico generato nei periodi presi a campione, è derivato da dispositivi “mobili” come cellulari o tablet.

Solamente il 40% del traffico è stato generato da desktop (da computer fisso o portatile che sia)!

In conclusione, dopo aver visionato questi dati statistici, veniamo a conoscenza come in primis, il mercato sia stia spostando sempre più su “mobile”, preferendo il proprio smartphone come soluzione per la navigazione su siti inerenti il gioco.

In secondo luogo, vediamo come il trend di crescita sia ancora costante al giorno d’oggi, nonostante tutte le limitazioni sulla sponsorizzazione del gioco d’azzardo in italia, introdotte dal decreto dignità.

