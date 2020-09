"A World Odyssey" di Hennessy presenta uno spettacolo pirotecnico diurno firmato Cai Guo-Qiang

Trasmesso in diretta streaming da Cognac al pubblico di tutto il mondo, lo spettacolo The Birth of Tragedy dell'artista rende omaggio ai valori universali di resilienza, coraggio e speranza

PARIGI, 16 settembre 2020 /PRNewswire/ -- Cai Guo-Qiang è uno degli esponenti più amati della scena artistica contemporanea. Oltre alle sue enormi installazioni site-specific, Cai è particolarmente apprezzato per il suo uso inconfondibile di polvere da sparo e fuochi d'artificio come mezzo artistico per allestire spettacolari eventi pubblici di intensa risonanza emotiva, come ha fatto per i Giochi Olimpici di Pechino del 2008. Questo autunno, Hennessy invita Cai Guo-Qiang a creare uno spettacolo pirotecnico diurno che si svolgerà a Cognac, in Francia, sulle sponde della Charente venerdì 25 settembre alle 15:00 CET.

Questo impressionante spettacolo pirotecnico è stato concepito per essere un evento esaltante nel contesto senza precedenti di una pandemia. Ispirandosi a "La nascita della tragedia" di Nietzsche, Cai Guo-Qiang ha composto uno spettacolo pirotecnico di 15 minuti in tre atti per rendere omaggio all'eterno ciclo di creazione e distruzione e lo spirito umano che, pur riconoscendo il dolore, è inno alla vita e si rallegra di essa, in armonia con la natura. Come uno spettacolo teatrale, questa odissea artistica promette un'esplosione di arte drammatica, poesia, colori ed emozioni, con fuochi d'artificio multicolore lanciati da 150 botti di quercia che galleggiano sulla Charente e che richiamano il 150° anniversario di Hennessy X.O. Novità assoluta per la Maison, "World Odyssey" sarà presentato a livello internazionale in diretta streaming. Per l'artista, questo progetto rappresenta il primo spettacolo pirotecnico diurno i cui fuochi verranno lanciati direttamente dall'acqua, trasmessi in tempo reale a un pubblico globale.

"In questo periodo senza precedenti, ciò che è diventato particolarmente evidente è che siamo una famiglia interconnessa", afferma Laurent Boillot, Presidente e CEO di Hennessy. "In Hennessy, le nostre radici sono profonde grazie a relazioni di vecchia data che si sono consolidate nel corso di generazioni. Oggi, dalla sua base a New York City, Cai Guo-Qiang ci ricorda quei legami radicati nel tempo con un capolavoro di bellezza e risonanza universale. A nome della Maison Hennessy, non è solo un onore e un privilegio ospitare questo evento artistico, è una dimostrazione del nostro costante impegno nei confronti della nostra grande famiglia internazionale. Un secolo e mezzo dopo l'inizio dell'epopea dell'Hennessy X.O, Cai offre una visione artistica di un'odissea forgiata da unità, resilienza e speranza. Nel contesto eccezionale del 2020, questi valori ci guidano, ricordandoci i progressi compiuti e ciò che possiamo ancora compiere insieme. Dal nostro punto di osservazione di Cognac, dove i fuochi d'artificio dell'Oriente - provenienti dalla contea cinese del Liuyang - sbocciano nel cielo sulla Charente, Hennessy e Cai sono orgogliosi di dare il benvenuto a tutti i partecipanti a un evento artistico che rende omaggio alla generosità d'animo e guarda a nuovi orizzonti con rinnovato coraggio".

Cai Guo-Qiang afferma: "Ora stiamo entrando in un nuovo capitolo dell'estenuante odissea dell'umanità. Il messaggio lanciato da Cognac, che viaggia attraverso l'infrastruttura cloud, collega le persone in tutto il mondo consentendo alla passione primordiale di esplodere e formare una comunità che ha un futuro condiviso, strettamente legato alla natura e all'arte. Sebbene i fuochi d'artificio esprimano la mia contemplazione della tragedia, dell'arte e dell'essenza della vita, spero che il pubblico tragga ispirazione dallo spettacolo pirotecnico per riconciliarsi con la natura e trovare la forza di guarire".

L'evento è un'ulteriore dimostrazione dell'energia, della persistenza e della speranza profuse quest'anno dalla Maison Hennessy nel tentativo di sostenere le proprie comunità a Cognac e a livello internazionale. "World Odyssey" trasmette un doppio messaggio dall'illustre produttore di cognac e dall'artista, un messaggio di consolazione per coloro che sono colpiti dalla pandemia, e di fiducia nel futuro che sarà trasmesso in diretta streaming attraverso le piattaforme digitali, tra cui Hennessy.com, WeChat, Tencent, Facebook e YouTube.

Lo spettacolo pirotecnico diurno di Cai Guo-Qiang sarà allestito utilizzando esclusivamente prodotti pirotecnici non tossici, a ridotto contenuto di fumo e certificati CE.

Per ulteriori informazioni e per visualizzare la diretta streaming, visitare il sito web Hennessy.com/en-int/stories/cai-guo-qiang-live-event

INFORMAZIONI SU CAI GUO-QIANG Insignito di numerosi premi d'arte internazionali, tra cui la Medal of Arts del Dipartimento di Stato (Washington DC), il 24° Praemium Imperiale Lifetime Achievement in The Arts (Tokyo) e il premio della Fondation Cartier (Parigi), Cai è stato Director of Visual and Special Effects alle Olimpiadi di Pechino del 2008, delle quali ha curato l'allestimento delle straordinarie cerimonie di apertura e chiusura. Nato a Quanzhou, Cina, Cai attualmente vive e lavora a New York. La sua storia personale, le sue ispirazioni e i suoi progetti sono l'oggetto dell'acclamato documentario Netflix Sky Ladder (2016) di Kevin Macdonald, il regista vincitore di un premio Oscar. Questo evento in collaborazione con la Maison Hennessy segna la sua prima collaborazione con un marchio di lusso.

Informazioni su HENNESSY X.ONel 1870, Maurice Hennessy, membro della quarta generazione della famiglia Hennessy, chiese al mastro cantiniere Emile Fillioux di creare uno speciale cognac per la sua famiglia e i suoi amici, utilizzando acquaviti sottoposte a un lungo periodo di invecchiamento per perfezionare la miscela. Lo chiamarono "X.O" per "Extra Old". Hennessy X.O è diventata la prima miscela della Maison a raggiungere la fama internazionale, al punto che la classificazione X.O è diventata un indicatore di qualità senza compromessi. Nel 1947 Gerald de Geoffre - pronipote di Maurice Hennessy - creò la sua iconica caraffa, la cui forma s'ispirava a un grappolo di uva capovolto. Oggi, Hennessy X.O non è cambiato da quando Maurice Hennessy l'ha condiviso per la prima volta con la sua stretta cerchia di amici e familiari. Simbolo intramontabile caratterizzato da una struttura potente ed equilibrata, garantisce una lunga persistenza: ogni goccia è un invito a vivere un'odissea dei sensi attraverso le sette note di degustazione.

Nel 2020, Hennessy X.O celebra il suo 150

°

anniversario con un capolavoro di Cai Guo-Qiang.

Informazioni su HENNESSY Leader nella produzione di cognac, la Maison Hennessy è rinomata in tutto il mondo per il suo eccezionale know-how da oltre 250 anni. Creato sullo spirito di conquista del fondatore Richard Hennessy, il marchio è presente in oltre 160 Paesi. Con sede nel cuore della regione di Charente, Hennessy è anche un solido pilastro dell'economia regionale. Il successo e la longevità della Maison sono radicati nell'eccellenza dei suoi cognac, ognuno dei quali nasce da un processo unico di trasmissione del know-how di generazione in generazione. Prima casa di superalcolici certificata ISO 14001, Hennessy unisce la sua capacità di innovazione e il sostegno di tutti i suoi partner per proteggere questa zona eccezionale. Punta di diamante del Gruppo LVMH, Hennessy è uno dei principali contributori al commercio internazionale francese, con il 99% della produzione venduta nei mercati esteri e un ambasciatore mondiale dell'art de vivre francese.

