A Mirabilandia arriva il mostruoso divertimento di Halloween

Zucche, streghe, zombi, creature malefiche e show a tema per terrorizzare grandi e piccini

Ravenna, 21 settembre 2020 – Da sabato 3 ottobre a Mirabilandia calano le tenebre della nuova edizione dell’attesissimo Halloween. Un appuntamento ormai divenuto tradizionale, che si rinnova e si adegua alle misure di contrasto a Covid-19 ma che promette comunque di far rabbrividire tutta la famiglia…anche a distanza!

Tre i tunnel per i gli adulti più coraggiosi: la terrificante discesa agli inferi di Malabolgia; l’eterno pianto della madre-spettro in Llorona; la risata e gli scherzi del sadico clown che si prende gioco dei visitatori in Psycho Circus. Per chi entra non ci sarà scampo nella casa degli orrori Legends of Dead Town, con tortuosi percorsi e brutte avventure da cui fuggire per mettersi in salvo. Nelle aree del Parco ci saranno tematizzazioni e allestimenti con zucche, streghe, vampiri, tombe, ragnatele per un’atmosfera Halloween totalmente immersiva.

Lo speciale tunnel Circobaleno dedicato ai bambini riserverà magia, sorrisi e tanto divertimento. Il 31 ottobre in programma la Horror Night, con orde di mostri in carne e ossa che invaderanno il Parco per seminare il panico tra tutti gli ignari visitatori. Le Horror Zone della notte delle streghe saranno ben segnalate e i meno coraggiosi potranno tenersi alla larga da un incubo terribilmente reale. Animazioni e show dedicati ad Halloween saranno un altro punto di forza di queste giornate speciali, con cantanti, ballerini e stuntmen che si esibiranno in numeri “da paura”!

Per completare l’offerta, anche i punti ristoro e i negozi proporranno offerte tematizzate per rendere l’Halloween di Mirabilandia un’esperienza a 360°.

Un mostruoso divertimento da non perdere che nel Parco divertimenti più grande d’Italia va in scena da dieci anni sempre con grande successo. Ingressi contingentati con ticket di prenotazione, sanificazioni, uso dei dispositivi di protezione e controlli delle file permetteranno di godere dei tunnel, delle horror zone e delle attrazioni del Parco in totale sicurezza.

La paura sarà di casa a Mirabilandia tutti i week end dal 3 ottobre al 1° novembre con orario 10-18. Speciale Horror Night sabato 31 ottobre con orario 10-22.

Biglietti online da soli 19,90€!

Per ulteriori informazioni: www.mirabilandia.it

Mirabilandia

850.000 mq, 47 attrazioni, 6 aree tematiche, show, punti ristoro, negozi e photocall. Con questi numeri Mirabilandia è il più grande parco divertimenti in Italia. Dall'apertura del 1992 a oggi ha continuamente aggiornato la sua offerta con attrazioni nuove, sempre uniche e diverse, per coinvolgere famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti spericolati. Le tecnologie all'avanguardia rendono il Parco da Guinness dei primati: iSpeed il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, Divertical è il più alto water coaster al mondo ed Eurowheel, con i suoi 90 metri, è la seconda ruota panoramica più alta del continente. Il 2019 è stato l'anno di Ducati World: 35.000 mq completamente trasformati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico, costruita intorno a Desmo Race, l'esclusivo roller coaster interattivo a doppio binario che simula la guida di una moto Panigale V4 per far sentire tutti dei veri piloti. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, la più vasta area presente in un parco divertimenti dedicata al mondo dei dinosauri. Il mondo dei cowboy è arrivato nel 2016 con la Far West Valley, completamente in stile old west e adatta a tutta la famiglia. Molto amato e seguito anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Hot Wheels City – La nuova sfida”, il più acclamato stunt show d'Europa, con il loop mobile più alto, 18 metri di altezza, mai eseguito in un parco divertimenti. Accanto a Mirabilandia nel 2003 è nato Mirabeach, un Parco acquatico in stile caraibico con sabbia bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax e divertimento. Nel 2018 l’area è stata ampliata con ulteriori 20.000 mq, in cui sono ospitati 6 nuovi scivoli, una nuova area Vip e una piscina a onde di 2.000 mq.