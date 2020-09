Diversificazione del gambling: la nuova frontiera del gioco online

Milano, 30/09/2020 - Per chi ama giocare d'azzardo online, la diversificazione del gambling risulta essere la nuova frontiera del gioco. In questa chiave di lettura, la figura del bookmaker è fondamentale. Il suo compito, molto semplicemente, è quello di ricevere e registrare le scommesse, rispettando regole ben precise. Esistono numerose piattaforme di siti online per gambling italiane e estere che consentono di giocare in tutta sicurezza e tranquillità, anche per chi è alle prime armi con questo nuovo mondo. Ma come riconoscere e fidarsi quando si gioca fuori dall’Unione Europea?

Bookmakers esteri in Italia: caratteristiche e sicurezza

Un bookmakers straniero che opera in Italia deve possedere necessariamente l'autorizzazione dall'ADM, ossia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, meglio conosciuta con la sigla non più in uso, AAMS. Senza questa prerogativa, un bookmaker non può ritenersi affidabile secondo le normative degli enti garanti italiani e dell’Unione europea.

Caratteristiche di qualità sono la trasparenza del bookmaker e la serietà nel gioco. Le regole devono essere sempre chiare e alla portata anche di chi sia alle prime armi nel mondo del gioco d'azzardo online, rendendo di conseguenza facile e intuitivo giocare.

Un altro metro di giudizio per poter giudicare un ottimo bookmaker è senza dubbio la selezione di sport e giochi su cui poter scommettere, offrendo al giocatore la più vasta scelta possibile e garantendo che i pagamenti a ogni vincita siano regolari e puntuali, offrendo anche dei bonus di benvenuto per i nuovi iscritti e degli incentivi per i giocatori veterani, come anche offrire l'opzione di poter giocare tramite app su smartphone e tablet, essendo quindi sempre disponibile, in mobilità.

La scelta del miglior bookmaker potrebbe risultare una vera e propria impresa, in quanto i siti online si somigliano tutti e sembrano non avere delle differenze specifiche. In realtà i siti sono differenti, e le caratteristiche fondamentali per scegliere un ottimo bookmaker sono basate sul metodo di scommessa, sui metodi di deposito e prelievo, nonché su un'assistenza clienti dedicata, sulle quote di scommessa che debbono essere competitive. A tal proposito saranno di grandissimo aiuto le recensioni, presenti numerose sul web, che indirizzeranno verso la miglior scelta possibile.

Una categoria di gioco oramai apprezzatissima e molto usata dai giocatori online, che sia quindi in grado di diversificare il gambling, è quella dei casinò. Come funziona il sistema di gioco dei casinò e quali sono i migliori e i più sicuri?

Casino online: i migliori e le caratteristiche

Giocare al casinò online negli ultimi anni sta diventando sempre più facile e alla portata di tantissimi giocatori. Nel web ce ne sono davvero di svariati e non differiscono in nulla dai casinò fisici nel mondo, disponendo di tutti i classici giochi e anche di quelli più innovativi.

I migliori casinò non aams permettono di giocare anche nei casinò all’estero, quelli che riescono a offrire bonus decisamente più alti perché non devono sottostare alla tassazione europea. Una volta effettuata la registrazione, un ottimo casinò online offre sempre la possibilità di giocare senza soldi, in modo da far provare il metodo di gioco e far fare un po’ di rodaggio ai nuovi giocatori.

Le caratteristiche principali dei casinò online sono la possibilità di diversificare la categoria di gioco. Le più famose sono le categorie del BlackJack, della Roulette e le classiche Slot Machine.

Nelle Slot Machine, molto facili e divertenti da usare, si dovrà ottenere una sequenza uguale di simboli o numeri e il pagamento avverrà all'istante. Sono la categoria del momento e la più usata nei casinò online. Difatti ognuno ha la propria slot, con simboli, grafica di gioco e colori differenti, e i bonus e le vincite in genere variano in base al sito del casinò dove ci trova a giocare.

Il BlackJack è uno dei giochi da tavolo più famosi del mondo e i migliori casinò online offrono la possibilità di giocarci in diverse varianti, tra cui la più innovativa e divertente, che consente di giocare live in streaming e sfidare un croupier vero. Le regole consistono nell'ottenere un punteggio di carte superiore rispetto a quello del croupier. Ma attenzione, non si dovrà andare oltre 21.

Nel mondo del casinò, il gioco della Roulette è una vera e propria icona e giocarci risulta davvero elettrizzante. Puntare su un determinato numero e aspettare che la pallina si posizioni proprio lì è ancora oggi uno dei momenti più topici e simbolici di tutto il sistema del gioco d'azzardo. I migliori casinò online offrono in genere sempre due opzioni di gioco: la cosiddetta variante Europea, che include il numero 0, e la variante Americana, che invece possiede anche il numero 00. Il sistema più utilizzato è certamente quello Europeo, con i numeri che vanno dallo 0 al 36. Come per gli altri giochi, i migliori casinò online offrono sempre la possibilità di giocare senza soldi, in versione free. Inoltre, sarà sempre possibile effettuare puntate non solo per quanto riguarda i numeri, ma anche per il colore, per il pari e dispari e per le combinazioni multiple.

Non occorre essere giocatori esperti per trovare su internet casinò non aams online: molti portali informativi la offrono sempre aggiornata, di modo da tutelare il giocatore nel suo hobby.

