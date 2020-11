Il Comitato di valutazione del Premio Zayed per la fratellanza umana incontra Papa

ABU DHABI, EAU, 31 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Il Comitato di valutazione del Premio Zayed per la fratellanza umana (ZAHF) è stato ricevuto oggi da Sua Santità il Papa, a seguito della prima apertura alle candidature per la seconda edizione, risalente a lunedì 19 ottobre.

Durante l'udienza, Papa Francesco ha accolto i membri del Comitato e ha sottolineato l'importanza del loro ruolo e della loro missione, in quanto giudici imparziali e indipendenti. Il Papa ha inoltre incoraggiato i membri a individuare persone meritevoli che abbiano fatto del bene all'umanità e siano anche motivate a profondere i loro sforzi dopo aver ricevuto il premio.

Sua Santità ha concluso: "Ho condiviso il pane con mio fratello, il Grande Imam Al-Tayeb, e desidero che il vostro Comitato aiuti l'umanità intera a condividere il pane. Pregherò per voi, e spero che voi pregherete per me."

Nel ringraziare il Papa per l'udienza, i membri del Comitato di valutazione hanno accolto con favore il suo sostegno agli obiettivi del Comitato, che sono legati ai principi del Documento sulla fratellanza umana. Hanno inoltre elogiato l'ispirazione globale per la fratellanza fornita dal Grande Imam e da Sua Santità lo scorso anno in occasione della firma del documento ad Abu Dhabi. Come riconoscimento per questo evento storico, il Papa e il Grande Imam di al-Azhar, sono diventati i primi vincitori onorari del premio.

Organizzata dal Comitato superiore per la fratellanza umana (HCHF), la visita di oggi evidenzia l'ambizione condivisa del premio e i legami fondamentali con il Documento sulla fratellanza umana e i principi che promuove.

Prima dell'udienza presso Papa Francesco, ieri, a Roma, il Comitato ha tenuto la propria riunione inaugurale del 2021. Queste riunioni periodiche si terranno ogni due settimane durante tutta la fase di presentazione delle candidature per parlare proprio delle personalità candidate.

La fase di candidatura va dal 19 ottobre 2020 al 1° dicembre 2020, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 4 febbraio 2021.

