Zalando sostiene la positività e l'ottimismo con la nuova campagna per le festività intitolata 'We Will Hug Again'

BERLINO, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- In occasione delle festività natalizie, Zalando, la piattaforma online leader in Europa per la moda e il lifestyle, celebra l'abbraccio quale massima espressione dei rapporti umani e della solidarietà. Alla luce di un anno difficile, caratterizzato da incertezza e separazione, i rapporti umani non sono mai stati ritenuti così importanti come adesso e la nuova campagna per le festività 'We Will Hug Again' (Torneremo ad abbracciarci) cerca di trasmettere un sentimento di ottimismo e speranza in tutta Europa.

La campagna viene realizzata attraverso una serie di ritratti raffiguranti abbracci, immagini intime ed emotive immortalate dalla fotografa ritrattista e documentarista Sarah Blais. Inoltre è stato realizzato un film toccante intitolato '100 Years of Hugs', supervisionato e diretto da Vincent Haycock, visual storyteller di fama mondiale, e accompagnato dal brano 'Godspeed' del leggendario cantautore Frank Ocean.

La semplicità e l'impatto emotivo dell'abbraccio possono essere percepiti in tutta la campagna. Che si tratti di amici che camminano a braccetto, di una figlia che abbraccia l'anziano padre, o dell'abbraccio tra coppie qualsiasi età, genere e orientamento, i protagonisti sono persone reali in cui ci si può identificare, che allontanano l'attenzione dalla rappresentazione scenica, dai modelli e dalla moda per portarla su un messaggio di speranza per il futuro, quando riusciremo nuovamente ad abbracciare i nostri cari.

"I rapporti umani sono il concetto di fondo della nostra campagna per le festività, che riecheggia nel nostro modo di interagire con i clienti. La nostra strategia sta nell'essere innanzitutto affabili, il che ci consente di entrare in contatto e interagire con i consumatori attraverso storie pertinenti in cui ci si può identificare". Barbara Daliri, Senior Vice President Sales & Marketing di Zalando, ha commentato: "Ci tenevamo ad affrontare le circostanze eccezionali e l'incertezza di questa stagione festiva e, allo stesso tempo, a condividere con la nostra comunità la speranza di riuscire un giorno a ricongiungerci con i nostri cari".

La campagna è stata lanciata il 1° novembre e si svolge in due mesi. Ha preso il via con un teaser pensato per destare curiosità e stimolare la conversazione. In questa prima fase, i ritratti raffiguranti gli abbracci sono apparsi come enormi murales senza alcun logo in posizioni ben visibili nelle città di tutta Europa. Delle due figure che si abbracciano, se ne vede una sola, con l'interrogativo 'Will We Hug Again?'

Dall'8 novembre, Zalando rivendica la paternità di questa campagna e ne divulga il messaggio ottimista: 'We Will Hug Again'. Questo messaggio di speranza verrà diffuso in vari formati, con l'inserimento della figura mancante nei murales, su tutti i canali social, digitali e pubblicitari, e con il commovente film '100 Years of Hugs' diretto da Haycock, con le foto still-life scattate da Blais, con la pubblicità esterna, la pubblicità digitale esterna e i canali sociali di proprietà, grazie all'ampio ed eterogeneo cast di questa campagna. La campagna a 360° è stata creata in collaborazione con l'agenzia creativa Anomaly Berlin e sarà lanciata in tutta Europa, in tutti i 17 mercati di Zalando.

Veit Moeller, Creative Executive Director di Anomaly Berlin, ha aggiunto: "Questa campagna semplice ma potente è una promessa per il nostro futuro. L'obiettivo era quello di eliminare tutti gli strati esterni associati alla stagione festiva e identificare il simbolo più puro e più iconico dei rapporti umani: l'abbraccio. Realizzare un servizio fotografico per la campagna in diversi Paesi, assolutamente da remoto e durante una pandemia globale, è stata una bella sfida e siamo entusiasti di portare il messaggio di Zalando al mondo."

Il film è stato girato in Nigeria, Vietnam, Italia, Messico, Svezia e Germania da quattro registi, sotto la magistrale supervisione di Haycock. Ogni singolo filmato racconta la storia di un abbraccio*, ma è accomunato agli altri dallo stesso look and feel, pertanto è possibile fruire di ogni filmato individualmente o come un unico film. Al toccante messaggio del film contribuisce il brano 'Godspeed' di Frank Ocean, incentrato sui rapporti umani e sulla solidarietà.

#wewillhugagain

@Zalando

Note per i redattori: *Tutte le foto sono state scattate e i contenuti video sono stati girati conformemente alle linee guida governative sulla COVID-19, vigenti nei diversi Paesi al momento della realizzazione. Tutte le misure di sicurezza sono state messe in atto nelle location dei set fotografici e cinematografici in tutto il mondo per garantire il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del COVID da parte di ogni soggetto interessato. Tutti i modelli sono effettivamente congiunti, coppie o amici conviventi e quindi possono abbracciarsi senza necessità di distanziamento fisico. Informazioni su Zalando: Zalando (

https://corporate.zalando.com

) è la piattaforma online leader in Europa per la moda e il lifestyle. Fondata a Berlino nel 2008, veste dalla testa ai piedi oltre 35 milioni di clienti attivi su 17 mercati, proponendo capi di abbigliamento, calzature, accessori e prodotti di bellezza. L'assortimento di marchi internazionali spazia dai nomi di fama mondiale alle etichette locali. La nostra piattaforma è un centro di riferimento per la moda in termini di ispirazione, innovazione e interazione. In qualità di azienda tecnologica europea più alla moda, lavoriamo sodo per trovare soluzioni digitali per ogni aspetto del percorso della moda: per i nostri clienti, partner e ogni attore prezioso nella storia di Zalando. Il nostro obiettivo è diventare lo 'Starting Point for Fashion' e una piattaforma sostenibile con un impatto net-positive sulle persone e sul pianeta.

Video -

https://www.youtube.com/watch?v=JD2OthHs0bU

https://mma.prnewswire.com/media/1328963/Zalando_We_Will_Hug_Again___Hug_Portraits.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/1328962/PR_6_Coleen_Bene.jpg

Photo -Photo -