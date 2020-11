“Dalle corone alle stelle” un viaggio filatelico-culturale nell’Italia del secondo dopoguerra

Foggia, 11 novembre 2020 - "Dalle corone alle stelle" è un interessante volume dell'autore Francesco Giuliani, italianista, docente presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia. Con questa pubblicazione ha inteso richiamare sin dal titolo il legame tra la filatelia e la cultura, riferendosi da una parte a Dante, che chiude tutte e tre le cantiche della Commedia con la parola ‘stelle’, dall’altra alle filigrane dei francobolli italiani.

La filatelia, intesa come raccolta e studio dei francobolli e degli interi postali, offre uno specchio notevole della storia e dell’immaginario italiano, dal 1850 ad oggi. Partendo da queste premesse, l’autore viaggio attraverso le regioni italiane, alle quali aggiunge anche San Marino, Città del Vaticano e le antiche colonie, riprendendo alcuni precedenti illustri, come le opere di Mario Soldati e Guido Piovene, ad esempio. L’obiettivo è quello di mostrare il volto assunto dalle regioni, che nel secondo dopoguerra, in seguito all’approvazione della Costituzione repubblicana, si sono trasformate da realtà meramente statistiche in enti di decentramento politico. In oltre un secolo e mezzo si ritrovano tanti riferimenti retorici, strumentali, ma anche tante scoperte e sottolineature del vero volto dell’Italia, perennemente divisa tra unità e campanile.

Gli stessi francobolli, passando dall’Italia al lavoro del 1950 di Corrado Mezzana, che proprio quest’anno compie 70 anni, alle serie dedicate alle regioni emesse dal 2004 al 2008, riprodotte in un inserto a colori del libro, mostrano la necessità di ridefinire meglio questo rapporto tra centro e periferia. La storia, in questo modo, si trasforma in attualità, e sempre attraverso un punto di vista così particolare, basato sulla produzione filatelica.

Nella seconda parte del libro troviamo dei saggi storico-linguistici su parole-chiave come ‘francobollo’ e ‘filatelia’. Anche in questo caso l’attenzione si amplia fino a coinvolgere personaggi come Benedetto Croce, Bruno Migliorini, Walter Benjamin, Italo Calvino e Umberto Eco.

Francesco Giuliani, Dalle corone alle stelle. Viaggio filatelico-culturale in Italia (e dintorni). Nuovi studi sulla parola ‘pesante’, Edizioni del Rosone, Foggia, 2020, pp. 484, euro 25,00