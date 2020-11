Deodato Salafia: Bestseller “Le Tue Prime Cinque Opere D’Arte Contemporanea”

il libro su come diventare collezionisti esperti in opere d’arte

Milano, 20.11.2020 – Si stima che l’Italia concentri nel suo territorio dal 60% al 75% di tutti i beni artistici esistenti al mondo. Un risultato questo che conferma non sono il patrimonio millenario in questo settore, ma anche la passione e il talento che noi italiani nutriamo da sempre per l’arte in generale. Per tutti quegli appassionati che vogliono iniziare a collezionare opere d’arte, esce oggi la nuova edizione del libro di Deodato Salafia “LE TUE PRIME CINQUE OPERE D’ARTE CONTEMPORANEA. Un Manuale Che Ti Supporta Per Non Sbagliare, Per Divertirti e Per Avviarti A Diventare Un Esperto Collezionista”, diventato N.1 Bestseller Amazon in poche ore. Al suo interno, l’autore va a condividere con i propri lettori la strada da seguire per diventare un collezionista di arte moderna, anche partendo da zero.

“Il mio libro contiene tutte le informazioni che io per primo avrei voluto avere, e che non ho avuto, quando ho iniziato ad acquistare opere d'arte” afferma Deodato Salafia, autore del libro. “Molti operatori del settore hanno per decenni costruito attorno all'arte contemporanea un alone di mistero e inaccessibilità che spaventa e allontana il grande pubblico. L'atteggiamento snob di molti galleristi è però profondamente improduttivo: non aiuta i galleristi a vendere e non aiuta i giovani a capire che la trasparenza è l'unica leva che porta alla felicità ed alla ricchezza, sia interiore che economica”.

Secondo l’autore, noi italiani abbiamo una caratteristica singolare. Siamo infatti quelli che più di tutti gli altri popoli siamo soliti frequentare musei e luoghi d’arte ma, allo stesso tempo, siamo quelli che investono di meno nell’acquisto di opere d’arte contemporanea. La motivazione ricercata da Salafia sta proprio nel timore degli amanti dell'arte di avvicinarsi alle gallerie, per paura di essere ingannati, o peggio respinti. "Il mio gruppo offre opere d'arte dei maggiori artisti contemporanei, tutti artisti noti la cui storia, offerta e prezzi sono verificabili online. Ma io non vendo opere d'arte, piuttosto regalo storie, chi poi le vuole appendere alle pareti si fa avanti e, quando si sente sicuro, le acquista."

“Con il suo libro, Deodato non ha fatto altro che fornire al lettore tutti gli elementi necessari per avvicinarsi a questo splendido mondo delle opere d’arte moderna” incalza Giacomo Bruno, noto book influencer, che ha lanciato il libro su oltre 1.000.000 di follower. “Questo manuale non è una semplice guida all’acquisto. È piuttosto l’unico vero manuale che ogni appassionato dovrebbe avere al suo fianco per creare la propria collezione d’arte in maniera sicura e certificata. Il tutto sulla base di un’esperienza pluriennale, quella dell’autore, capace di prendere per mano il lettore indicandogli la strada giusta da seguire”.

“Ho pensato di affidarmi a Giacomo Bruno per la promozione del mio libro essendo lui stesso il principale punto di riferimento in Italia nell’ambito dell’editoria online” conclude l’autore. “Sin dall’inizio c’è stata una grande sintonia professionale tra di noi, che è sfociata poi in questa collaborazione editoriale che sta già portando grandi risultati”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://www.amazon.it/dp/B0798Y3454/

Deodato Salafia è un gallerista, laureato in Informatica e Teologia, esperto di marketing online ed algoritmi. Ha scoperto l'arte come possibilità di acquisto nel 2001. Da allora ha osservato questo mercato con gli occhi di chi non voleva arrendersi a vederlo come inaccessibile o esclusivo. Si definisce un self-made man nel mondo del collezionismo in opere d’arte. Il suo intento, attraverso il suo libro, è quello di condividere con quante più persone possibili il suo percorso professionale in questo settore, rendendo l’arte accessibile a tutti. Deodato Arte: www.deodato.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 600 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Blog Press: www.giacomobruno.it - www.brunoeditore.it