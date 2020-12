SNAI - X Factor: Blind il nuovo favorito

L'inattesa eliminazione dei Melancholia rivoluziona il pronostico: il rapper a 1,70, Casadilego insegue a quota 3,00. Il “trainer” Manuel Agnelli quasi fuori dai giochi, a 15.

Milano, 2 dicembre 2020 – Eliminazione a sorpresa nell'ultima puntata di X-Factor, che ha visto i Melancholia abbandonare il programma dopo il voto del pubblico. Proprio il gruppo della squadra di Manuel Agnelli aveva guidato la lavagna di SNAI nelle ultime settimane, come maggiore candidato alla vittoria finale. A questo punto, schizza in testa alla classifica del bookmaker Blind, il rapper degli Under Uomini di Emma Marrone, in pole position a 1,70.

A 3,00 troviamo Casadilego, la cantante dalla voce incantevole che fa parte della squadra di Hell Ratòn. N.A.I.P., ultimo concorrente in gara degli Over di Mika, sembra avere qualche chance, a 6,50. Chiudono la lista Mydrama (Under Donne) a 10 e i Little Pieces of Marmelade a 15.

Pieces of Marmelade a rischio – Nella semifinale di domani sera, i rischi più concreti di eliminazione ricadono sui Little Pieces of Marmelade, dati a 2,00. Seguono Mydrama a 2,50, e N.A.I.P. a 3.00. Finale a un passo per Casadilego, la cui eliminazione pagherebbe 7,50, e Blind, a 15.

Hell Raton ci prova – L'uscita di scena dei Melancholia ribalta anche il pronostico sul giudice vincente. Emma Marrone adesso è in testa a 1,70, seguita da Hell Raton a 2,30 e Mika a 6,50. Chance al lumicino per Manuel Agnelli, a 15.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 - e-mail:ufficio.stampa@snaitech.it