Casta Diva Group: “The Heart of Jazz” si aggiudica cinque premi al Best Event Awards

All’evento iscritto dalla PMI innovativa sono stati assegnati un oro, due argenti e due bronzi.

Milano, 23 dicembre 2020 – Casta Diva Group (CDG:IM), PMI innovativa quotata su AIM Italia e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, rende noto che la giuria di esperti del prestigioso premio BEA Italia – Best Event Awards, ha assegnato cinque premi al progetto “The Heart of Jazz”, organizzato da Casta Diva Group per Blue Note.

Il nuovo Format, costituito da una serie di concerti organizzati al Blue Note si è aggiudicato: il primo posto nella categoria evento low Budget digitale/ibrido, il secondo posto nella categoria uso della tecnologia, il secondo posto nella categoria trasformazione digitale, il terzo posto nella categoria evento non profit/CSR digitale/ibrido, il terzo posto nella categoria evento culturale, musicale, sportivo digitale/ibrido.

Il primo concerto, che ha visto sul palco il Paolo Fresu Devil Quartet, si è tenuto lo scorso 8 maggio ed è stato legato ad un progetto di donazioni alla Croce Rossa per fronteggiare l’emergenza Covid-19; la realizzazione ha visto la collaborazione di Huawei, main partner dell’evento, e degli sponsor tecnici JVC ed Extra. Musica e tecnologia insieme hanno regalato a ben 125.000 utenti di 12 Paesi europei uno spettacolo all’insegna dell’arte, della condivisione, della solidarietà, dimostrando quanto sia importante il ruolo della tecnologia in questo momento per permettere alle persone di rimanere connesse e vivere esperienze di intrattenimento.

Proprio in questi giorni si terrà un nuovo concerto che fa parte del progetto: il 27 dicembre alle ore 18.00, infatti, il Blue Note Milano aprirà virtualmente le sue porte con la performance della Gospel Voices Family, visibile gratuitamente in live streaming full HD sulla piattaforma Huawei Video. “The Heart of Jazz” proseguirà anche nel 2021 con altri 8 eventi.

CASTA DIVA GROUP (CDG:IM - ISIN IT0005003782) è una multinazionale attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali, contenuti digitali, film e live music entertainment. È presente in 4 continenti con sedi in 15 città: Milano, Roma, Londra, Manchester, Praga, Beirut, Istanbul, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Montevideo, CapeTown, Dubai, Mumbai e Shanghai. I brand del Gruppo sono Casta Diva Pictures, G.2 Eventi, Casta Diva Ideas, Blue Note Milano e Blue Note Off. Rappresenta il più esteso network di produzione di film pubblicitari ed eventi a livello mondiale, costruito attraverso un’attiva e continua interazione tra le diverse sedi e l’esperienza dei suoi professionisti nella comunicazione digitale e nel live entertainment. È un talent hub capace di ingaggiare premi Oscar e celebrities di tutto il mondo come di scoprire e attrarre nuovi talenti creativi che garantiscano standard di eccellenza elevatissimi. Casta Diva Group e i suoi manager hanno offerto strategie di comunicazione innovative e creative a oltre 100 grandi brand, reinterpretando le regole di comunicazione convenzionali. Fin dalla fondazione, nel 2005, il Gruppo è cresciuto costantemente ed è stato insignito di più di 120 premi internazionali, tra i quali numerosi Leoni al Cannes Lions International Festival of Creativity, Mobius Award, LIA - London International Awards, EuBEA – European Best EventAwards.

È titolare di Blue Note Milano, il più noto jazz club e ristorante dell’Europa continentale, aperto nel 2003 (parte del network internazionale Blue Note) e realtà di punta nel panorama jazz mondiale, che nella sede di via Borsieri, all'Isola, (e non solo) produce oltre 300 spettacoli l’anno, fatturando circa il 25% (fonte: Siae) dell’incasso jazz in Italia.

Riferimenti:

www.castadivagroup.com