A un anno dalla pubblicazione, vendite importanti e commenti eccelsi per “Ukraina- Stranieri amori alle soglie della guerra” di Gabriele Lanci

Editore: ‎ Ass. Culturale Il Foglio (30 agosto 2022)

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: ‎ 390 pagine

Prezzo: 17,10

7 agosto 2023. “Ukraina- Stranieri amori alle soglie della guerra” scritto da Gabriele Lanci, è stato pubblicato a fine agosto del 2022, edito dall’associazione culturale Il Foglio Letterario.“Ho letto con interesse e passione il suo romanzo di vita e di storia, scritto con limpida forza e commossa verità…Merita senza dubbio molta attenzione “.Queste le parole da una lettera di Giorgio Barberi Squarotti, che è stato un critico letterario, poeta e italianista, a Gabriele Lanci in relazione al romanzo “Ukraina “scritte in tempi non sospetti e quando il romanzo era ancora a una prima stesura. Parole al miele per Lanci e la sua opera a un anno dalla pubblicazione, le stesse che appariranno a Dicembre sul numero unico del 2023 di Campi Immaginabili, rivista di studi Italianistica diretta da Rocco Morano, docente di Letteratura italiana all’Università di Toronto, edita dalla Rubettino. Dal 2012, l’autore sulla rivista vi ha pubblicato ben cinque lavori.

L’opera di Lanci, a distanza di un anno riceve ancora numerosi riscontri, a fare rumore sono senz’altro le vendite, non mancano però i riscontri positivi. Esso definendosi come un romanzo di narrativa contemporanea, racconta le vicende del suo protagonista, Luigi Perlini, senza perdere d’occhio la situazione politica che ha visto protagonista l’Ucraina degli ultimi dieci anni. Luigi Perlini è in cerca di una compagna, decide un giorno di rivolgersi ad un’agenzia matrimoniale, combattuto tra Olya, e Irina, sceglie la più giovane. Il progetto matrimoniale con Olya naufraga rapidamente, mentre sullo sfondo si svolgono gli eventi della Rivoluzione arancione nell’inverno del 2004 a Kiev. L’interesse per Irina con cui ha stabilito un legame di amicizia diviene così forte, che decide di lasciare Olya e dedicarsi completamente a quella che si rivela essere la donna giusta. Di grande importanza gli eventi storici realmente accaduti, come gli epiloghi tragici avvenuti a Kiev intorno al 20 Febbraio, eventi che risultano di grande contemporaneità tenendo conto della cronaca odierna. Non mancano finestre importanti sulle questioni politiche, come il contrasto tra le forze di Euromaidan e le forze filorusse che intendevano conquistare l’autonomia dal governo centrale ucraino.

Nel suo testo Gabriele Lanci racconta in maniera sapiente la paura degli adulti, la disillusione dei giovani, e la voglia di rivalsa di quelli che vengono considerati ribelli. Ciò che prevale nella sua opera però è senz’altro l’angoscia di chi si trova costretto ad abbandonare i luoghi e le persone che ama per lasciare spazio all’orda bestiale della guerra e del sangue. Ed è questo quello che l’autore attraverso il viaggio del suo protagonista riesce a raccontare in maniera eccelsa.

“Ukraina - stranieri amori alle soglie della guerra” è un romanzo che si riferisce a personaggi e ad eventi reali, di cui l’autore ha fatto esperienza e su cui si è scrupolosamente documentato, relativi all’epoca che intercorre tra la Rivoluzione arancione del 2004 e i fatti che hanno interessato il paese fino agli inizi della guerra nel Donbass e la Strage di Odessa del 2 Maggio 2014.

Biografia dell’autore

Gabriele Lanci nasce a Sant’Apollinare, un piccolo paese nel Comune di San Vito Chietino, in Abruzzo. Compie studi classici e si laurea in Lettere alla Facoltà G. D’Annunzio di Chieti. Nel 1982 si dedica all’insegnamento come professore di lettere in Piemonte, successivamente si trasferisce a Riccione continuando la sua professione d’insegnante. Ha pubblicato nel 2009 il libro di narrativa Internet Stories per l’Editrice Maremmi di Firenze e saggi e recensioni accurate di libri per riviste letterarie e culturali di vari editori. Ha curato inoltre l’introduzione a due libri di poesie (Tracce di Roberto Mancini e Malessere sommerso di Mario Micozzi).

