Annuncio dell’accordo tra la Fondazione MarcoPolo700 e l’UNESCO

Presentazione della Fondazione MarcoPolo700: promuovere l’unità e lo scambio culturale attraverso l’arte e l’istruzione.

Londra, Regno Unito - Media OutReach Newswire - 8 gennaio 2024 - La Fondazione MarcoPolo700, la cui nascita ufficiale avverrà l’8 gennaio, giorno del 700° anniversario della morte di Marco Polo (Venezia, 1254-1324), è un’organizzazione di beneficenza che ha l’obiettivo di favorire la crescita attraverso lo scambio culturale, l’arte e l’istruzione. In un mondo costellato da sfide complesse e tensioni geopolitiche, la Fondazione, grazie all’eredità di Marco Polo,va in controtendenza favorendo e agevolando la comprensione, l’apprezzamento e la collaborazione tra culture diverse.

Obiettivi

La Fondazione MarcoPolo700 proporrà una mostra itinerante che ripercorre il viaggio di Marco Polo, partito da Venezia e giunto fino in Cina. Il progetto, unico e innovativo, fonderà la tecnologia virtuale con oggetti fisici (dipinti, manoscritti, minerali, stoffe, eccetera)fornendo una visione concreta dello scambio culturale e commerciale che il viaggio del mercante veneziano ha innescato tra Oriente e Occidente.

Un elemento chiave dell’attività della Fondazione è il coinvolgimento delle scuole e dei più giovani in concorsi di arti visive incentrati sulla storia e sulla diversità culturale.

Kevin Adeson, CEO della Fondazione Marco Polo 700, esprime l’importanza e l’attualità della Fondazione affermando: “In un mondo spesso diviso, la Fondazione Marco Polo 700 ambisce a unire le persone tramite la promozione della nostra storia condivisa e della diversità culturale. Impegnandoci nello studio e nella divulgazione del viaggio di Marco Polo, speriamo di ispirare la nascita di un pensiero positivo e lo sviluppo della collaborazione tra generazioni diverse”.

La collaborazione con l’UNESCO

La Fondazione MarcoPolo700 parteciperà alla “World Conference on Culture and Arts Education” dell’UNESCO che si terrà ad Abu Dhabi dal 13 al 15 febbraio 2024. In questa occasione, la Fondazione presenterà il progetto del concorso di arti digitali che sarà affiancato da una tavola rotonda dedicata a come la figura di Marco Polo continui ancora oggi a favorire l’inclusione e la conoscenza dell’altro. Questo evento segnerà l’inizio di una collaborazione a lungo termine con l’UNESCO.

Helen Chan, che ha già lavorato con l’UNESCO e che, per la Fondazione, sarà la responsabile del concorso, ha affermato: “Sono lieta di lavorare ancora una volta con l’UNESCO per un’iniziativa così affascinante e con un varietà così ampia di culture”.

Yiline Zhao, Associate Programme Specialist per l’UNESCO, riconosce e apprezza il ruolo e l’impegno della Fondazione nel favorire lo scambio culturale.L’insieme dei valori che la Fondazione condivide con l’UNESCO, infatti, sono per Yiline Zhao una base solida per costruire una partnership a lungo termine tra i due enti.

