ANTA Group e Tsinghua University presentano il secondo Global Sportswear Design Award

TSINGTAO, Cina, 5 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Il 3 luglio 2023, il gigante cinese dell'abbigliamento sportivo ANTA Group e l'Università di Tsinghua hanno unito le forze per dare il via all seconda edizione del Global Sportswear Design Award (GSDA) presso la Tsinghua (Qingdao) Academy of Arts and Science Innovation Research di Qingdao, in Cina.

Il concorso creativo di alto profilo, che attira designer da tutto il mondo, mira a promuovere l'iniziativa "Healthy China", ad aumentare la visibilità della Cina nel mondo dello sport, a stabilire un meccanismo di collaborazione tra industria, università e ricerca attraverso l'innovazione interdisciplinare e a dare impulso al settore sportivo cinese per creare marchi riconoscibili a livello internazionale con influenza globale. L'evento servirà anche a ispirare chiunque sia interessato alla moda in tutto il mondo a sperimentare ciò che la Cina è in grado di fare quando si tratta di applicare i suoi principi estetici al design dell'abbigliamento sportivo.

Lai Shixian, Co-CEO del Gruppo ANTA, Chen Ke, COO del Gruppo ANTA, il Professor Lu Xiaobo dell'Università di Tsinghua, che è anche Vicepresidente della China Artists Association e Direttore del Comitato di Gestione del Centro di Ricerca Congiunto Università di Tsinghua-Gruppo ANTA ("il Centro"), il Professor Zhao Chao, Decano Associato dell'Accademia di Arti e Design dell'Università di Tsinghua (AADTHU) e Decano del Centro, nonché altri leader di entrambe le parti, hanno partecipato al forum accademico GSDA e alla cerimonia annuale del GSDA. L'evento ha compreso scambi di innovazione del settore, la pubblicazione di premi e risultati per la prima edizione del GSDA, la release personalizzata di oggetti da collezione digitali e il lancio del secondo GSDA, che lo rende un evento importante nell'esplorazione del futuro design sportivo.

Themed MOVEvolution – Insight into the Future, il premio è stato concepito per offrire informazioni sulle tendenze del design sportivo e sulla forza trainante dell'evoluzione della moda sportiva. Il concorso serve anche per esplorare il futuro delle attrezzature e dell'abbigliamento sportivo attraverso l'integrazione approfondita di industria, università e ricerca, promuovendo il potere del design originale.

ANTA Group ha collaborato con la delegazione sportiva cinese per otto Olimpiadi consecutive, fornendo attrezzature per la competizione a 22 squadre nazionali. L'azienda continuerà a sostenere gli atleti cinesi con l'abbigliamento sportivo per i prossimi Giochi asiatici di Hangzhou e per i Giochi Olimpici di Parigi del 2024. Ciò dimostra che sarà possibile utilizzare in prestigiosi eventi sportivi più prodotti straordinari e all'avanguardia.

