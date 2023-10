Artmarket.com: un'analisi di Artprice sul Premio Marcel Duchamp premiato dall'ADIAF, che rinvigorisce il dinamismo nella scena artistica contemporanea francese su scala internazionale

PARIGI, 3 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Il Premio Marcel Duchamp è un riconoscimento creato 23 anni fa su iniziativa di collezionisti d'arte francesi e dell'ADIAF (Associazione per la diffusione internazionale dell'arte francese). È stato creato dal collezionista Gilles Fuchs (tra gli altri) in risposta a un'evidente restringimento dell'influenza degli artisti francesi a livello internazionale negli anni Novanta. La sua missione era semplicemente quella di salvare l'arte francese generando un ambiente più favorevole all'emergere di artisti francesi in quello che allora era un contesto molto delicato per il mercato dell'arte contemporanea francese.

"Per oltre due decenni, il Premio Marcel Duchamp è diventato un punto di riferimento essenziale nel mondo dell'arte contemporanea, ma al di là del prestigio del premio stesso, l'ADIAF svolge un ruolo fondamentale nell'elevare la scena artistica francese su scala globale e nel fornire un sostegno vitale all'espressione artistica francese." Thierry Ehrmann

Ogni anno, il Premio Marcel Duchamp mette in luce artisti francesi o che lavorano in Francia durante la FIAC, ora Paris+ in Arte Basel. Dal 2016, i finalisti ricevono un'importante ribalta (spesso la loro prima) in un momento strategico del calendario internazionale dell'arte contemporanea: le loro opere vengono esposte al Centro Pompidou per tre mesi in una superficie espositiva di 650 m2 (in precedenza, venivano esposte alla FIAC e solo il vincitore beneficiava di una mostra al Centro Pompidou). Questa esposizione in uno dei principali musei della Francia è già un importante impulso per la loro carriera, ma l' ADIAF implementa anche altre strategie per promuovere giovani speranze dalla scena francese sulla scena internazionale.

L'impatto del Premio Duchamp

Oltre a una sostanziosa ricompensa finanziaria per i finalisti (90.000 euro, compreso un premio di 35.000 euro per il vincitore), il vincitore beneficia anche di una residenza per la ricerca negli Stati Uniti presso Villa Albertine. Infatti, oltre all'assegnazione di un premio e all'esposizione una tantum, il Premio Marcel Duchamp mira ad essere un sistema completo di supporto per gli artisti nella loro carriera. L'idea è quella di promuovere la scena artistica francese nel mondo attraverso mostre internazionali organizzate in collaborazione con musei stranieri e con il supporto dell' Istituto Francese. Più di 50 artisti del Premio Marcel Duchamp e 140 grandi opere hanno beneficiato di visibilità nel corso di una ventina di mostre organizzate nei principali musei del mondo, tra cui a Buenos Aires, Pechino, Shanghai, Los Angeles, Seul e Berlino per nominarne alcuni. Le reti professionali create con il Premio Marcel Duchamp possono costituire importanti trampolini di lancio. Ciò rappresenta un prezioso supporto perché, sebbene ottenere un Premio costituisca sempre un argomento positivo nella carriera di un artista rafforzando la sua legittimità, sono soprattutto gli incontri con i collezionisti e le mostre che generano un risultato che, a lungo termine, aumenterà la notorietà e i prezzi di mercato dell'artista.

Destinatari dei premi: qual è il suo valore?

È difficile valutare l'impatto immediato della vittoria del Premio Marcel Duchamp sui prezzi di mercato degli artisti. Benché sia chiaro che l'ottenimento di un simile premio accresca effettivamente l'interesse dei collezionisti, le gallerie sono i primi beneficiari di questo slancio, poiché il Premio non innesca necessariamente un'accelerazione delle transazioni sul mercato delle aste (che è essenzialmente un mercato "secondario").

Tra i grandi nomi che hanno ricevuto il Premio Marcel Duchamp in passato, Dominique Gonzalez-Foerster, Laurent Grasso Tatiana Trouvé, Mircea Cantor e Kader Attia, si sono affermati come artisti di qualità internazionale e sono richiesti dai principali collezionisti. Tuttavia, il mercato delle aste non sempre riflette la qualità della loro carriera o delle loro opere.

Mentre le opere di Dominique Gonzalez-Foerster (vincitore del 2002), ad esempio, sono state acquisite da diversi importanti musei, tra cui Tate Modern (Londra), Dia Art Foundation (New York) e il Centre Pompidou di (Parigi), le sue opere sono estremamente rare all' asta; e quando vengono presentate, non sono necessariamente indicative della pratica interdisciplinare dell'artista, che comprende cinema, installazione, video e varie forme di lavoro collaborativo. Il suo record d'asta di 23.410 $ nella vendita di Christie a Londra (Multiverso, 2004-2012) non è stato rinnovato dal 2012- più di dieci anni fa - una notevole quantità di tempo nella dinamica del mercato dell'arte contemporanea. Infatti, alcuni vincitori come Clement Cogitore (Vincitore del 2018) non hanno mai visto le loro opere offerte all'asta oppure non hanno ancora trovato il loro pubblico nel mercato dell'arte, come Julien Prévieux (Vincitore nel 2014).

Altri artisti, se supportati da gallerie internazionali particolarmente potenti, godono di un'attività d'asta più sostenuta. Questo è il caso di Tatiana Found (supportata da the Perrotin, Parigi; the Gagosian, New York e Johann König, Berlino), Cyprien Gaillard (supportato da Gladstone, New York e Sprüth Magers, Berlino), Laurent Grasso (supportato da Perrotin, Parigi e Sean Kelly, New York) o persino Latifa Echakhch (supportata da Kamel Mennour, Parigi; Kaufmann Repetto, Milano; Galleria Dvir, Tel Aviv ed Eva Presenhuber, Zurich), tutti classificati nei 10.000 artisti più venduti alle aste globali.

Tatiana Found (Vincitore del 2007) e Latifa Echakhch (Vincitore del 2013) si sono già classificate tra i 5.000 artisti più venduti sul mercato globale e hanno in comune record d'asta risalenti al 2015. L' installazione di Tatiana Fund Untitled (ref: cable 9) venduta per 67.000 $ al Phillips a Londra e, pochi mesi dopo, un dipinto di Latifa Echakhch ha recuperato 203.300 $ nello stesso rivenditore all'asta dopo aver fatto parte della collezione di Dr. Frederic S. Brandt a Miami. La giovane Latifa Echakhch, oggi ricercata da collezionisti internazionali, è stata coronata da otto risultati d'asta sopra i 100.000 $.

Altri vincitori hanno venduto al di sopra di questo livello di prezzo, un livello significativo e raro per i giovani artisti francesi. Includono Cyprien Gaillard (vincitore del 2010) il cui picco è attualmente pari a 193.750 $. Anche il suo record risale al 2015 (come quelli di Tatiana Trouvé e Latifa Echakhch), ma Cyprien Gaillard fu battuto al Sotheby di New York e non a Londra.

Kader Attia (vincitore del 2016) si è distinto anche per la vendita di due installazioni di oltre 100.000 $ prima di ottenere il premio Duchamp nel 2016, l'unico premio con cui era stato onorato fino ad allora. Thomas Hirschhorn (vincitore del 2000) ha un record d'asta di156.190 $ successivi alla vendita nel 2006 di una grande tecnica mista intitolata Abstract Relief No.548 (1999) presso il Phillips de Pury & Company a Londra. I suoi primi lavori sono stati messi all'asta nel 2001, pochi mesi dopo aver vinto il Premio Duchamp, e la sua domanda è diventata globale con il 76% del suo turnover battuto negli Stati Uniti.

Artisti vincitori del premio accessibili sul mercato delle aste

Molti di questi artisti francesi, il cui talento è stato confermato vincendo il Premio Duchamp, hanno opere accessibili a meno di 5.000 $ ad asta. Questo è il caso di Carole Benzaken (vincitore del 2004), i cui dipinti più grandi superano 15.000 $; Thomas Hirschhorn(vincitore del 2000), 62% delle cui opere vendono tra 1.000 $ e 5.000 $; Matthew Mercier (vincitore del 2003), la cui metà dei lavori viene venduta all'asta tra 1.000 $ e 5.000 $. Così anche per Joana Hadjithomas e Khalil Joreige (vincitori del 2017), le cui opere politicamente motivate - cercando di rivelare il ventre della storia e mettere in discussione la rappresentazione standard dei conflitti - sono state esposte in diverse biennali artistiche e in musei importanti come il Solomon R. Guggenheim (New York) e il British Museum (Londra). Sono stati anche integrati in diverse grandi collezioni private e pubbliche, ma rimangono ancora accessibili all'asta.

È chiaro che un solido riconoscimento internazionale non sempre abbia un impatto importante sul mercato delle aste. I collezionisti informati si occupano direttamente delle gallerie e i prezzi degli artisti evolvono in modo confidenziale, soprattutto per opere che sono spesso trasversali, atipiche e non necessariamente conformi alle tendenze della domanda globale.

I vincitori del Marcel Duchamp Prize

Thomas Hirschhorn (2000 - 2001)Dominique Gonzalez-Foerster (2003)Matthew Mercier (2002)Carole Benzaken (2004)Claude Closky (2005)Philippe Mayaux (2006)Tatiana Trouvé (2007)Laurent Grasso (2008)Saâdane Afif (2009)Cyprien Gaillard (2010)Mircea Cantor (2011)Daniel Dewar e Grégory Gicquel (2012)Latifa Echakhch (2013)Julien Prévieux (2014)Melik Ohanian (2015)Kader Attia (2016)Joana Hadjithomase Khalil Joreige (2017)Clément Cogitore (2018)Eric Baudelaire (2019)Kapwani Kiwanga (2020)Lili Reynaud Dewar (2021)Mimosa Echard (2022)

I candidati per il premio 2023 "Marcel Duchamp"

Claude Bonnin, Presidente dell' AIDAF, rivelerà il nome del vincitore il 16 ottobre, in seguito al voto di una giuria internazionale composta da Xavier Rey, direttore del Museo Nazionale dell' Arte Moderna (Centro Pompidou), Claude Bonnin, collezionista e Presidente dell' ADIAF, Akemi Shiraha, rappresentante del Marcel Duchamp Association, Dott. Jimena Blasquez Abascal, collezionista e direttore della Fondazione Montemedio Contemporaneo (Spagna), José Gensollen, collezionista della Collezione Gensollen La Fabrique a Marsiglia, Béatrice Salmon, direttore della Centro Nazionale per le Arti Visive (CNAP) e Adam D. Weinberg, direttore del Whitney Museo d'arte americana, a New York.

La mostra dei finalisti è aperta per tre mesi al Pompidou Center di Parigi.

Ecco i quattro artisti in corsa per la 23a edizione del Premio Marcel Duchamp:

Bertille Bak https://www.adiaf.com/artistes/bertille-bak/Nata nel 1983 ad Arras (Francia), vive e lavora a Parigi

Rappresentata dalla Galleria Xippas, Parigi e dalla Galleria Apart, Roma

"Bertille Bak si concentra sulle comunità esaminando rituali, gesti e oggetti che successivamente utilizza nei suoi progetti. Che si tratti della sua comunità nelle zone minerarie della Francia settentrionale o in gruppi che le sono poco familiari, non sceglie mai di allontanarsi. Al contrario, si tratta di condividere un passaggio nella vita… una lotta… una resistenza". (Fonte Galleria Xippas).

Il suo lavoro è stato oggetto di numerose mostre: Museo d' Arte Moderna della città di Parigi nel 2012, Fondazione Merz a Torino nel 2022 e Lente del Louvre nel 2023, tra le altre.

Bouchra Khalilihttps://www.adiaf.com/artistes/bouchra-khalili/Nata nel 1975 a Casablanca, Khalili vive e lavora a Berlino ed è rappresentata dalla Galleria Mor Charpentier, Parigi e Galleria ADN a Barcellona

Il lavoro dell'artista comprende installazioni cinematografiche e video, fotografie e serigrafie. Ciascuno dei suoi progetti può essere visto come una piattaforma dalla quale i membri dei gruppi di minoranze possono proporre, implementare e condividere strategie di resistenza e discorsi sviluppati a partire dai margini. Il suo lavoro è stato oggetto di numerose mostre, tra cui il MACBA di Barcellona e il Palais di Tokyo di Parigi nel 2015, il MoMA di New York nel 2016 e il Jeu de Paume di Parigi nel 2018.

Tarik Kiswansonhttps://www.adiaf.com/artistes/tarik-kiswanson/Nato nel 1986 a Halmstad (Svezia), Kiswanson vive e lavora a Parigi, Francia e Amman, Giordania.rappresentato dalla galleria carlier | gebauer a Berlino e dalla Galleria Sfer ad Amburgo e Beirut.

Il suo lavoro comprende sculture, scrittura, performance, disegno, suono e lavori con video. Le nozioni di sradicamento, rigenerazione e rinnovamento sono temi ricorrenti nel suo lavoro. Tarik Kiswanson ha presentato la sua mostra retrospettiva Corpo a specchio al Carré d'Art – Museo d'Arte Contemporanea nel 2021.

Massinissa Selmanihttps://www.adiaf.com/artistes/massinissa-selmani/Nato nel 1980 ad Algeri (Algeria), Selmani vive e lavora in tour

rappresentato dalla Galleria Anne-Sarah Benichou (Parigi), Selma Feriani (Tunisi, Londra), Jane Lombard (New York)

Attraverso lo scontro e la giustapposizione, senza una logica coerenza di elementi reali, Massinissa Selmani crea scene enigmatiche e ambigue, sottolineando il carattere ironico, persino tragico, delle situazioni assurde e strane raffigurate nei suoi disegni.

Le sue opere sono stati premiate con una menzione speciale della giuria alla 56a Biennale di Venezia nel 2015. Vincitore del Premio del Collezionista e del Premio Sam nel 2016, ha partecipato a numerose mostre personali e di gruppo sia in Francia che all'estero.

Immagini: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/10/image1-artists-bertille-bak-massinissa-selmani-bouchra-khalili-tarik-kiswanson-copyright-julie-ansiau.jpg] Foto© Julie Ansiau [ https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2023/10/image2-top-10-works-sold-at-auction-by-the-winners-of-the-marcel-duchamp-prize-copyright-artprice-com.jpg ] ©artprice.com

