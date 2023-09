Barbara Poli, Difendi La Tua Pelle: il Bestseller su come creare una beauty routine personalizzata

Milano, 01.09.2023 – Basta accendere la televisione o sfogliare una qualsiasi rivista di moda per rendersi conto che le aziende cosmetiche sono portate a far acquistare l’ultimo prodotto di tendenza, non curanti del fatto che ognuno di noi ha una pelle diversa dall’altro. Quello che tuttavia molti non sanno è che creare un prodotto cosmetico personalizzato è possibile. Tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano creare una beauty routine adattata alle proprie esigenze ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Barbara Poli “DIFENDI LA TUA PELLE. I segreti della cosmesi, quelli che non vengono raccontati, ma fondamentali per una beauty routine personalizzata” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per imparare a conoscere la propria cute così da valorizzarla al meglio.

“Il mondo della cosmesi è come un iceberg, di cui generalmente si conosce solo la punta. Quello che faccio attraverso il mio libro è accompagnare il lettore alla scoperta della parte di cui solo gli addetti ai lavori sono a conoscenza” afferma Barbara Poli, autrice del libro. “Sui social si parla di cosmetica in maniera spesso superficiale. Per tale motivo vado ad approfondire l’argomento con basi scientifiche attraverso un linguaggio semplice e comprensibile a tutti”.

Secondo l’autrice, imparare a conoscere la propria pelle è fondamentale se si desidera ripristinare l’equilibrio cutaneo. Da lì alla creazione di un prodotto cosmetico basato sulle reali esigenze della propria pelle, il passo è breve come mostra Barbara Poli attraverso l’esclusivo sistema personalizzato OH.

“Barbara Poli, con questo libro, va ad affrontare in maniera diretta un argomento trattato da molti, quello della cosmesi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Quello che differenzia il suo manuale è l’approccio non più soggettivo ma scientifico, capace cioè di valutare le reali necessità che può avere l’epidermide di una persona rispetto a quella di un’altra. A dimostrazione del fatto che prendersi cura della propria pelle, senza sprecare risorse e in modo semplice ma efficace, è realmente possibile”.

“Avevo già iniziato a scrivere il mio libro quando un mio conoscente mi ha parlato di Bruno Editore facendomi capire che poteva davvero fare al caso mio” conclude l’autrice. “Lo staff di Giacomo Bruno mi ha seguito in tutto il percorso editoriale con serietà e professionalità dandomi modo di pubblicare questo mio libro che sono certa sarà utile a tantissime persone”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3qIKZsT

Dott.ssa Barbara Poli, dopo aver conseguito la laurea in chimica nel 1996, si trasferisce in Spagna dove, in qualità di ricercatrice presso l’Università Autonoma di Madrid, matura un’importante esperienza nella sintesi delle molecole organiche. Tornata in Italia, nel 2000 consegue la specializzazione in Scienza e Tecnologia Cosmetiche ed è chiamata a svolgere l’attività di Formulatrice e Valutatrice della Sicurezza dei prodotti di bellezza per conto d’importanti industrie cosmetiche. Durante l’esperienza come Direttrice Tecnica di una casa farmaceutica, matura l’idea di creare la propria azienda, ispirata ai valori che da sempre le stanno a cuore. Nel 2007, dopo aver frequentato un master in Gestione della Piccola e Media Impresa, fonda Polí, brand unico nel suo genere, che mira a rivoluzionare il modo di lavorare nel settore cosmetico, partendo dalla pelle. Sito web: https://www.policosmesi.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it