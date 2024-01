Bigo Live premia i Broadcaster d'Eccezione e la Community Globale ai BIGO Awards Gala 2024, organizzati per la prima volta negli Stati Uniti

Bigo Live riunisce a Las Vegas oltre 800 creator e, nel corso della sua celebrazione annuale di punta, festeggia un nuovo risultato importante che promuove l'economia del settore

LAS VEGAS, 8 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Bigo Live, leader globale nello streaming live e nell'intrattenimento nel mondo dei social, è orgoglioso di presentare la quinta edizione del suo evento annuale di punta, i BIGO Awards Gala, in programma a Las Vegas il 16 gennaio 2024. Organizzato per la prima volta negli Stati Uniti, l'evento richiamerà i più importanti broadcaster per celebrare i creator internazionali d'eccezione e mostrare il potere trasformativo dello streaming live, insieme all'impatto positivo generato per il settore e le comunità globali dei social.

Il tema di quest'anno, "Win Big on BIGO" (Vinci alla grande su BIGO), riflette la missione della piattaforma: promuovere uno spazio globale grazie a cui comunità e individui diversi possono entrare in connessione, creare e vincere insieme. Condotta in tandem dall'editorialista e celebrità dei media statunitensi Perez Hilton e dalla star televisiva Natalie Nunn, la serata prenderà il via con un irresistibile talent show che proporrà balli K-pop, canti, illusionismo, musical drag e sfilate. Tra gli artisti principali figurano DJ WZRD con la sua musica internazionale e le performance del rapper JAQUAE, oltre all'artista filippina Emie Conjurado, con l'accento posto sul percorso di incredibile successo della creator. I candidati provengono da ogni parte del globo, come "Ucepth" (BIGO ID: MUSICWORLD01) dalla Francia e "Tractrac" (BIGO ID: TRACTRAC) dagli Stati Uniti, a riprova dell'impegno di Bigo Live per riconoscere i migliori contributi in continenti e generi diversi. "Bigo Live mi ha fornito un ambiente di supporto, dove posso essere autentica", è il commento di Emie Conjurado. "Da questa piattaforma posso connettermi con persone di tutto il mondo e stringere rapporti che superano i confini geografici".

Oltre a celebrare i creator di maggior talento, con l'avvicinarsi del 2024 Bigo Live condividerà sulla sua piattaforma innovazioni e progressi. Oltre ai festeggiamenti di gala, nell'ambito del continuo impegno mirato a fornire agli utenti gli strumenti per il successo, Bigo Live di recente ha lanciato il Programma di incentivi per gli streamer amatoriali basato sugli UGC, che incoraggia gli aspiranti broadcaster a debuttare nello streaming live. I candidati premiati potranno usufruire di formazione personalizzata, di una pianificazione flessibile e di un'esposizione globale, con interessanti premi per la creazione continuativa di contenuti. Bigo ha lanciato anche un nuovissimo contenuto, la mini-serie sceneggiata "WolfsFolly", che apre la strada a una nuova categoria di contenuti nel settore dello streaming live.

"I BIGO Awards Gala vogliono celebrare la creatività e il forte impegno dei nostri broadcaster, utenti, staff e partner. Questo evento dimostra il potere trasformativo dello streaming live puntando i riflettori sulle storie e sui talenti diversificati che hanno trovato uno spazio sulla nostra piattaforma", ha dichiarato James, presidente di BIGO Technology. "La nostra missione è permettere agli utenti internazionali di esprimere il proprio talento e di entrare in connessione con un pubblico globale, per promuovere rapporti importanti".

In un'era in cui il consumo di contenuto digitale cresce a un ritmo accelerato, la diffusione globale dello streaming live dà nuova forma al panorama dei social e promuove una nuova era di opportunità per i creator. Nel corso degli ultimi sette anni, tramite Bigo Live, BIGO Technology si è posizionato come leader della crescita dell'economia dei creator, secondo le previsioni destinata a giungere a quota 480 miliardi di dollari USA entro il 2027. BIGO Technology quest'anno ha vinto il Premio 2023 per l'eccellenza nella crescita aziendale dello sviluppo software[1] di APAC Insider e il riconoscimento Azienda di contenuti creativi più innovativa[2] del 2023, a cura di AI Global Media. Sono risultati che dimostrano l'impegno della piattaforma nel promuovere innovazione e creatività.

Per entrare a far parte della community globale di Bigo Live e vedere alcuni dei talenti più entusiasmanti della piattaforma nel corso della cerimonia di gala, appuntamento alle ore 18:00 (GMT-8) del 16 gennaio tramite l'app Bigo Live, cercando l'ID BIGO: music. Scaricare l'app Bigo Live (disponibile per sistemi iOS e Android), oppure seguire Bigo Live su Facebook e Instagram per ulteriori aggiornamenti.

Informazioni su Bigo Live

In Bigo Live, una delle community di live streaming sui social in più rapida crescita al mondo, gli utenti trasmettono in tempo reale per condividere momenti della loro vita, mostrare le loro capacità e interagire con persone di tutto il mondo. Bigo Live ha oltre 400 milioni di utenti in più di 150 paesi. Lanciata nel mese di marzo del 2016, Bigo Live è di proprietà di BIGO Technology, che ha sede a Singapore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2308494/Bigo_Live_Awards_Gala.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2308495/10_Runway_Around_the_World.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1476800/4472365/Bigo_Live_Logo.jpg

