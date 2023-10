Carlo Bellinvia, Odontoiatria Empatica: il Bestseller su come superare la paura del dentista grazie all’empatia

Milano, 10.10.2023 – Secondo un’indagine dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 13% e il 24% della popolazione mondiale soffre di odontofobia. Quello che tuttavia molti non sanno è che superare la paura del dentista è possibile. Tutto sta nel seguire il Metodo Bellinvia.

Per tutti coloro che desiderano prendersi cura dei propri denti con la massima serenità, esce oggi il libro di Carlo Bellinvia “ODONTOIATRIA EMPATICA. Sorridi senza paura con il metodo Bellinvia” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare la qualità della propria salute dentale superando definitivamente la paura del dentista.

“Nel mio libro racconto la mia storia personale e quella del mio studio. Il mio obiettivo principale è tuttavia quello di aiutare i miei lettori a superare una volta per tutte la paura del dentista che, pur sembrando un problema banale, in realtà può portare anche a gravi problemi di salute generale” afferma Carlo Bellinvia, autore del libro. “Nel corso dei vari capitoli informo il lettore anche in merito alle tecniche all'avanguardia che utilizzo tutti i giorni nel mio studio e che permettono, a chi soffre di problemi odontoiatrici di varia natura, di risolverli definitivamente in un ambiente che fa dell’empatia la sua arma vincente”.

Secondo l’autore, iniziare subito a prendersi cura di sé stessi e della salute dei propri denti è fondamentale per garantire un livello di benessere elevato anche in futuro. Per questo, come ci tiene a specificare Carlo Bellinvia, il benessere personale deve essere raggiunto con consapevolezza, armonia e soprattutto senza paura del dentista.

“Quando si ama qualcosa tanto quanto l’autore ama la propria professione, il primo istinto è quello di condividerlo al mondo con tutta la passione che si sente dentro. Da qui il desiderio di usare il mezzo editoriale per eccellenza, il libro, per aiutare tutti coloro che fino a questo momento hanno avuto timore del dentista e che vogliono dire addio a questa paura così limitante” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Da quasi 25 anni Carlo Bellinvia cura i propri pazienti con un obiettivo: fare del bene. Non a caso, a fronte di tanti consigli utili, nel libro emerge proprio questo aspetto così importante”.

“Quando ho conosciuto Giacomo Bruno sin da subito sono rimasto colpito dall’entusiasmo e dalla passione che, un po’ come me, mette in tutto ciò che fa e in particolare nella Bruno Editore” conclude l’autore. “Non pensavo che il mio sogno di scrivere un libro si sarebbe realizzato in così breve tempo e con così grande soddisfazione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3PMxfFU

Carlo Bellinvia è nato nel 1976 a Milano, città che ama profondamente e in cui vive con la moglie e le due figlie. Sin dall'infanzia sport, arte e poesia accompagnano la sua crescita personale insieme a un grande interesse per l'essere umano e le sue potenzialità, i talenti e la socialità, portandolo a studiarne la psicologia e i meccanismi relazionali. Si laurea in odontoiatria e protesi dentaria nel 2000 all'Università Statale di Milano. Nel 2006 consegue un post-graduate in implantologia e riabilitazione orale alla New York University e si specializza nel 2011 in chirurgia orale odontostomatologica all'Università Statale di Milano. Nel 2014 consegue il master di secondo livello in tecniche laser all'Università San Raffaele di Milano. Nel capoluogo lombardo svolge la professione odontoiatrica con passione ed è leader di un gruppo affiatato, motivato, competente e ambizioso che ha due obiettivi: il sorriso dei pazienti e l'evoluzione continua. Sito web: https://www.studiobellinvia.eu

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it