CENTRAL A LIMA NOMINATO NO.1 NELLA CLASSIFICA DI THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2023

Il mondo della gastronomia si è riunito stasera a Valencia, in Spagna, per celebrare The World's 50 Best Restaurants awards 2023, sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna, e il Central a Lima è stato nominato The World's Best Restaurant 2023, nonché The Best Restaurant in South America 2023.

Il Central, il ristorante di punta di Lima degli chef Virgilio Martinez e Pía León, ha conquistato la posizione No.1, prendendo il posto del Geranium di Copenhagen incluso quest'anno nella hall of fame dei ristoranti Best of the Best.

Piazzatosi al secondo posto nella classifica del 2022, Central è un'ode al Perù, con un menu che rende omaggio alla biodiversità unica degli ingredienti locali del paese (sotto la guida di Mater Iniciativa, la divisione impegnata nella ricerca), insieme alle sue tradizioni e storia, promuovendo al contempo la sostenibilità. Central è seguito da Disfrutar (No.2) a Barcellona e Diverxo (No.3) a Madrid.

Il Sud America vanta complessivamente nove ristoranti, tra cui due new entry: Kjolle (No.28) a Lima e El Chato (No.33) a Bogotà. Segue l'Asia con sette ristoranti in classifica, tra cui Odette a Singapore, nominato The Best Restaurant in Asia (No.14), insieme alle new entry Le Du (No.15) e Gaggan Anand (No.17) a Bangkok e Sézanne a Tokyo (No.37). Due ristoranti a Dubai entrano in classifica per la prima volta: Trèsind Studio (No.11), nominato The Best Restaurant in Middle East & Africa, e Orfali Bros Bistro (No.46).

