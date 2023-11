Crazy Time: il nuovo Game Show di successo

Milano, 14/11/2023 - In Italia il Game Show Crazy Time sta ormai spopolando tra gli appassionati giocatori di Casinò Live. Il suo successo è dovuto all'intrattenimento e coinvolgimento offerto perché è come entrare in uno studio televisivo ed interagire con dei croupier che sembrano dei presentatori televisivi. Infatti il croupier che saluta i giocatori e segue le diverse fasi del gioco ha il compito di intrattenere il pubblico rispondendo alle sue domande in live chat. L’obiettivo del giocatore è quello di indovinare su quale segmento la ruota si fermerà e da qui ci saranno una serie di giochi da seguire. Il Crazy Time, come il resto dei Game Show Live, è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 perciò qui sembra che è sempre il momento di giocarci.

Perché Crazy Time piace tanto agli italiani

In poco tempo dalla sua uscita, il Game Show ideato da Evolution Gaming è riuscito subito a ritagliarsi una fetta di pubblico importante tra gli appassionati sia di Casinò live che slot machine. Ci sono diverse motivazioni che giustificano questo successo che oltre alla novità abbiamo cercato di trovare i fattori principali suddivisi in questo modo:

Pagamenti: le potenzialità di vincita per il giocatore (detto in gergo RTP che in inglese vuol dire Return to Player) sono decisamente alte in quanto si tocca il 96.08%. Se si considera che le slot migliori pagano fino ad un RTP del 94% allora anche quel 2% di differenza ha un impatto notevole per quel che riguarda i premi da vincere. Anche la volatilità della Crazy Time è decisamente alta per la presenza di moltiplicatori generosi e ben 4 giochi Bonus capaci di fare incassare una vincita maggiorata di ottimo livello.

Risultati e statistiche: dare sempre un'occhiata allo storico dei numeri e dei Bonus usciti ultimamente aiuta il giocatore a capire le probabilità che si hanno per andare a premio. Le statistiche Crazy Time sono importanti da consultare in modo da seguire in diretta l'andamento delle estrazioni e capire quando è arrivato il momento di puntare su un determinato numero o segmento Bonus. Il Live Tracker permette di monitorare come è andato ogni Bonus round, mantiene un record dello storico delle vincite più alte oppure la frequenza ottenuta da alcuni numeri.

Divertimento e adrenalina: il Crazy Time è un gioco multiplayer il che vuol dire che si gioca su una piattaforma connessa con tanti giocatori che accedano da diversi casinò. Per questo è possibile parlare con gli altri giocatori o fare domande al croupier in diretta utilizzando la chat. Come tutti questi tipi di giochi quando si entra nel Crazy Time non solo siamo in un ambiente di gioco d'azzardo ma l'intrattenimento è parte integrante del gioco. Ci sono diversi colpi di scena e i vari giochi Bonus permettono di creare tanta varietà nel gioco per coinvolgere sempre più i giocatori con tanto di effetti speciali ed animazioni curate nei dettagli.

Come si gioca al Crazy Time

La dinamica del gioco è molto semplice in quanto il giocatore dovrà fare le sue puntate e indovinare su quali segmenti la maxi ruota si fermerà.

Questa si compone di 54 segmenti con i premi suddivisi nel modo seguente:

I segmenti con i numeri sono suddivisi in questo modo: 1, 2, 5, 10. Ovviamente ognuno di loro ha un numero diversi di sezioni occupate sulla ruota e di conseguenza offre una percentuale di vincita che varia. Il numero 1 occupa 21 sezioni quindi ha la percentuale più alta (39%) della sua presenza per pagare poi la stessa cifra puntata. Il numero 2 invece andrà a raddoppiare la scommessa anche perché è più difficile trovarlo: ce ne sono 13 sui 54 spicchi della ruota.

I Bonus sono 4: Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip e Crazy Time. Ognuno di loro paga in modo diverso anche se come ci si immagina il Crazy Time è quello più remunerativo perché moltiplica la propria puntata fino a 20.000 volte il suo valore. Al momento però la vincita più alta è stata fatta il 20 Gennaio 2022 quando un giocatore ha ottenuto il Bonus Cash Hunt con un moltiplicatore di 12,500x.

Non solo Crazy Time: altri Game Show da provare

Il provider di giochi online Evolution Gaming ha trovato diversi modi per far giocare utilizzando sia programmi televisivi che giochi popolari. Ecco la lista degli altri Game Show da considerare se ci è piaciuto Crazy Time:

Deal Or No Deal Live prende ispirazione da Affari Tuoi gioco online che dopo il successo in televisione su Rai1 adesso è pronto a far divertire anche al pubblico dei casinò online. Come in TV al giocatore si chiede di scegliere il suo pacco tra quelli a disposizione e scoprire poco per volta i premi di quelli rimasti in gara sperando che la sua scelta sia capitata sul pacco più ricco.

Monopoly Live mette insieme il famoso gioco di società Monopoly che parte una volta che il croupier ha girato la ruota della fortuna. Da notare gli effetti speciali ad alta definizione con il mitico Mr Monoply che passa da una casella all'altra mentre i dadi mostrano i passi da muovere con le pedine. Sembra proprio di giocare al gioco da tavolo con gli amici da casa, ma in una versione online con tanto di grafica 3D.

Altra ruota della fortuna è quella del Dream Catcher che in italiano vuol dire “Acchiappasogni”. Anche se non ci sono giocate Bonus, la Dream Catcher punta tutto sul numero dei moltiplicatori che potranno dare un ottimo aumento alle potenziali vincite.

