Cristian Trio presenta la seconda edizione del suo libro ‘Io Ho Scelto Di Farcela’: “Perché le nostre scelte possono plasmare il nostro destino”

Milano, 29.09.2023 – A due anni dal lancio del suo libro “Io ho scelto di farcela. The Real Game ChangeR" (edito da Bruno Editore) diventato Bestseller su Amazon, Cristian Trio svela i segreti che gli hanno permesso di diventare uno tra gli imprenditori del settore Real Estate più affermati a Milano e come tale successo lo porti oggi ad implementare opere a favore di Milano e dei suoi cittadini.

"La decisione di scrivere il mio libro era partita dal profondo. Il mio obiettivo era quello di dare la mia visione del mondo, facendo in modo che chi lo leggesse capisse che dietro ogni decisione che prendiamo nella vita c’è sempre una scelta capace di cambiare radicalmente le sorti del nostro destino. Da qui il titolo del mio libro” afferma Cristian Trio, autore del libro. “I feedback che ho ricevuto sono stati talmente entusiasmanti da portarmi a volerlo ristampare in una veste tutta nuova, a partire dalla copertina, opera del celebre fotografo Marco Craig, che rappresenta appieno il Cristian di oggi”.

Secondo l’autore, a fronte di tanti successi imprenditoriali, è fondamentale seguire una filosofia di stampo filantropica “give & take”, con l’obiettivo di “restituire”, da diversi punti di vista, tutto ciò che ha fino ad oggi ricevuto, nell’ottica di offrire un aiuto concreto e tangibile. Coerentemente con questa filosofia, ha dato vita a tutta una serie di attività a favore di Milano e dei suoi cittadini. Milano è una città a cui Cristian è molto legato: è la città che lo ha accolto e che gli ha permesso di esprimere tutto il suo potenziale, sia dal punto di vista lavorativo sia da quello umano. E che oggi considera casa sua.

Tra queste attività ci sono i progetti con la Fondazione Rava, grazie ai quali ha offerto una “chance” di studio e/o lavoro a ragazzi che non potevano permetterselo.

Un altro esempio in tal senso è la collaborazione con Fondazione Laureus a sostegno della Polisportiva Garegnano, attraverso la quale, con l’aiuto dello sport, sarà possibile dare reali possibilità ai giovani, anche ai più fragili, per una crescita sana, positiva e di valore.

Altro bellissimo progetto in favore della città è il “Bosco Invisibile” di via Alcide De Gasperi, realizzato in collaborazione con l’associazione Wau! Milano, che ha visto la riqualifica di un lungo muro di 180 metri con una particolarissima vernice antismog in grado di abbattere i livelli di inquinamento nell’aria.

Parlando del suo lavoro, Cristian Trio spiega che si concentra a Milano, una metropoli in continua evoluzione ed orientata al progresso tecnologico ed abitativo, con un occhio sempre attento al tema della sostenibilità urbana anche nelle zone periferiche.

"Il nostro lavoro si può definire di riqualifica, perché consiste nel dare nuova vita allo scarto, riqualificando palazzi inutilizzati e trasformandoli in soluzioni abitative. Parliamo quindi di Circular Economy: un sistema in cui nulla si spreca e tutto si trasforma, perché si tratta di un’economia progettata per auto-rigenerarsi e quindi in grado di garantire la sua ecosostenibilità” incalza Cristian Trio. “La Circular Economy, a differenza del modello classico, segue il cosiddetto approccio delle 3 R. Reduce, ossia ridurre l’uso delle risorse e quindi produrre meno rifiuti. Reuse: ossia riutilizzare i prodotti finiti o le loro componenti essenziali. Recycling: ossia riciclare le materie di scarto per trasformarle in nuovi prodotti. Questi tre principi applicati alla città danno vita alla Circular City, un sistema urbano rigenerativo che mira ad eliminare il concetto di scarto, rifiuto e spreco e a mantenere i beni al valore più alto in ogni momento”.

“Milano è la città di riferimento per le operazioni di Trio, grazie alla domanda abitativa elevata e all'efficienza del Comune nella gestione degli iter di autorizzazione. Il mercato immobiliare della città è in costante crescita, il che attira anche moltissimi investitori nazionali e internazionali” afferma Giacomo Bruno, editore del libro. “Stiamo parlando di una città che offre tantissimo a chi decide di puntare su di lei e l’impegno personale dell’autore nei confronti della propria città,è la dimostrazione che contribuire al benessere della comunità della propria città è possibile quando si ha il giusto perché”.

Il successo di Cristian Trio,tanto come imprenditore immobiliare quanto come autore Bestseller su Amazon, dimostra che le scelte e l'impegno costante possono davvero fare la differenza nella vita di una persona, impattando anche su quella di milioni di persone.

Cristian Trio, classe 1992, è un giovane imprenditore di successo che, con grande impegno e volontà di riscatto, ha superato molti ostacoli nella sua esistenza, sin dalla giovanissima età. È dotato di una spiccata attitudine per gli affari. A soli 18 anni ha esordito nel mercato immobiliare senza neppure investire un euro ottenendo grandissimi risultati. Il Real Estate è sempre stata la sua passione, si è speso come coach e formatore, e nel corso degli anni ha fondato società che operano nel settore immobiliare. Le società di cui è a capo hanno un giro di affari complessivo di oltre 25 milioni di euro. Innovatore e visionario, nel passato Cristian ha espresso il suo animo di investitore poliedrico in diversi settori, dalla tecnologia alla ristorazione, ed è sempre alla ricerca di nuove opportunità di business. Non si ferma mai e ogni giorno sceglie chi vuole essere, come persona e come manager. Inoltre, grazie alla sua filosofia del “give & take”, con grande generosità e desiderio di restituire, aiuta chi gli sta intorno a raggiungere i propri obiettivi.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it