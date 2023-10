DFS annuncia l'apertura della prima destinazione a sette stelle di classe mondiale per il retail e l'intrattenimento di lusso DFS Yalong Bay, a Sanya, Hainan, Cina, entro il 2026

HONG KONG, Cina, 9 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Il DFS Group, uno dei massimi esponenti del travel retail di lusso al mondo, ha annunciato i piani per l'apertura della prima destinazione di classe mondiale a sette stelle per il retail e l'intrattenimento di lusso, DFS Yalong Bay, a Sanya, Hainan, Cina, entro il 2026.

DFS prevede un investimento senza precedenti in un sito di 128.000 metri quadrati, che, una volta completamente operativo, attirerà oltre 1.000 marchi di lusso, tra cui iconiche maison del gruppo LVMH. DFS Yalong Bay diventerà la principale destinazione di Sanya per lo shopping di lusso, l'ospitalità, la ristorazione e l'intrattenimento di altissimo livello, rivolgendosi a turisti internazionali e nazionali con marchi ed offerte di lusso innovative e rinomate.

"Quello dello DFS Yalong Bay è uno sviluppo incredibilmente entusiasmante per DFS e credo per il settore turistico cinese", ha dichiarato a Cannes Benjamin Vuchot, Presidente e AD di DFS. "Si pensi al glamour e all'esperienza di Shanghai, Macao, Dubai e Las Vegas: ora Sanya si va ad aggiungere a queste destinazioni da sogno. Yalong Bay rappresenta un punto di ingresso chiave per Hainan che il governo cinese prevede di trasformare nel più grande porto di libero scambio del mondo. Oltre a questa forte politica, Hainan offre anche resort di lusso, splendide spiagge di sabbia bianca e strutture mediche di fascia alta. Pertanto, riteniamo che Hainan sia più che pronto a diventare uno dei mercati del lusso in più rapida crescita al mondo, massimizzando il consumo sia nazionale che internazionale."

Vuchot ha aggiunto: "Con Hainan che diventerà uno dei maggiori mercati di vendita al dettaglio di lusso al mondo nei prossimi cinque anni, DFS Yalong Bay sarà un'aggiunta fondamentale al portafoglio globale di DFS. Ci aspettiamo che il turismo cresca in modo significativo, dato che anche gli investimenti in aeroporti per aumentare la capacità di passeggeri, in strade ad alta velocità e nelle capacità portuali potenzieranno il potenziale turistico di Hainan. DFS Yalong Bay sarà l'unica struttura di retail di lusso all'interno di Yalong Bay. Siamo incredibilmente entusiasti e ottimisti nei confronti di questo progetto."

L'obiettivo del DFS Group è mettersi alla guida e far crescere la quota di mercato del lusso ad Hainan tra moda, bellezza e profumi, nonché orologi e gioielli, sviluppando una destinazione a 7 stelle per la vendita al dettaglio e l'intrattenimento di lusso a Yalong Bay. Nancy Liu, presidente di DFS China, ha confermato che lo sviluppo della DFS Yalong Bay rappresenta una componente fondamentale dell'espansione e della strategia di investimento a lungo termine di DFS nel mercato cinese.

"La DFS Yalong Bay è l'ultimo di una serie di impegni che stiamo prendendo in Cina. L'area della Yalong Bay è senza dubbio l'insenatura naturale di lusso più sviluppata di Sanya, dove DFS offrirà servizi personalizzati senza pari ai nostri clienti. Questo rappresenta davvero un passo importante nella strategia globale di DFS di espandersi nel mercato cinese attraverso un'espansione multiformato e multicanale nel settore del travel retail di lusso.", ha dichiarato Liu.

Concludendo, il Presidente e AD di DFS, Benjamin Vuchot, ha dichiarato: "Questo annuncio di DFS è l'impegno più chiaro che possiamo assumere nei confronti dello sviluppo a lungo termine di Sanya, Hainan e dell'intero mercato turistico cinese. Al completamento di DFS Yalong Bay, DFS non solo giocherà un ruolo positivo nell'elevazione di Yalong Bay, ma assicureremo anche a Sanya il ruolo di destinazione di lusso di primo livello sulla scena globale, grazie ai brand partner che porteremo, sfruttando il nostro DNA nel travel retail di lusso. Guardando al futuro, siamo impegnati a creare nuove leggende del retail a Hainan e in tutta la Cina, insieme ai nostri partner strategici, portando esperienze indimenticabili a tutti i viaggiatori nazionali e internazionali. Siamo anche orgogliosi del contributo che daremo all'economia locale di Hainan. Prevediamo che DFS Yalong Bay attirerà oltre 16 milioni di visitatori all'anno entro il 2030 e creerà notevoli opportunità economiche all'interno di Yalong Bay."

Informazioni su DFS Group

Il DFS Group è tra i massimi esponenti del travel retail di lusso al mondo. Fondato a Hong Kong nel 1960, il DFS Group continua a essere un pioniere nel travel retail di lusso a livello globale, offrendo ai suoi clienti una selezione accuratamente curata di prodotti eccezionali di oltre 750 marchi tra i più desiderati. La sua rete è composta da oltre 50 negozi situati in 15 aeroporti globali principali e 21 sedi Galleria in centro città in quattro continenti, oltre a sedi affiliate e resort. Il gruppo è di proprietà privata e a maggioranza del conglomerato di lusso più grande del mondo, Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), insieme al co-fondatore e azionista di DFS Robert Miller. Il DFS Group impiega più di 6.000 persone che si concentrano sulla creazione di esperienze di retail omnichannel di grande ispirazione per i suoi clienti e ha sede centrale nella regione amministrativa speciale di Hong Kong, con uffici in Australia, Cina, Francia, Indonesia, Italia, Giappone, la regione amministrativa speciale di Macao, Nuova Zelanda, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti d'America e Vietnam.

