ETHARA ANNUNCIA NUOVI SOSTENITORI UFFICIALI DELL'EVENTO PER LO STORICO WEEKEND DI #ABUDHABIGP

ABU DHABI, EAU, 24 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- In vista della 15a edizione del GRAN PREMIO DI FORMULA 1 DI ABU DHABI ETIHAD AIRWAYS, Ethara annuncia oggi di aver firmato accordi con importanti enti di Abu Dhabi, tra cui Abu Dhabi Aviation and Aerospace e Arena Group, rendendoli sostenitori ufficiali dell'evento per la finale della stagione di F1 di quest'anno allo Yas Marina Circuit.

In occasione dell'annuncio dei nuovi accordi con i sostenitori dell'evento, Saif Rashid Al Noaimi, CEO di Ethara, ha dichiarato: "Con l'avvicinarsi della 15a edizione del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi Etihad Airways, siamo lieti di dare il benvenuto ai nostri sostenitori ufficiali dell'evento, Abu Dhabi Aviation and Aerospace e Arena Group, mentre contiamo alla rovescia per l'evento di quest'anno.

Con anni di notevole collaborazione e innovazione collettiva in corso, questi accordi ci aiuteranno non solo a continuare a realizzare lo spettacolo che è il Gran Premio di Abu Dhabi, ma anche a posizionare Abu Dhabi e gli Emirati Arabi come leader nell'innovazione grazie alla collaborazione su scala globale".

Elena Sorlini, membro del consiglio di amministrazione di Abu Dhabi Aviation and Aerospace, ha commentato: "Siamo molto entusiasti di questa partnership in un evento così prestigioso. La finale della stagione di F1 vedrà i fan di tutto il mondo visitare Abu Dhabi e siamo determinati e preparati, come sempre, a garantire che il loro viaggio da e verso la capitale sia il più semplice ed efficiente possibile".

Paul Berger, CEO di Arena Group ha dichiarato: "In qualità di CEO del gruppo, sono pienamente impegnato affinché Arena sia un leader globale nelle infrastrutture temporanee su larga scala e nelle soluzioni integrate per gli eventi. La mia visione, e quella dei nostri partner, è che l'azienda abbia un impatto permanente su uno spazio impermante, progettando e fornendo strutture e interni temporanei che aggiungano valore all'esperienza dei clienti e soddisfino le loro esigenze.

"Sono entusiasta che Arena Group sia parte del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, che Arena Medio Oriente sostiene da molto tempo. Mi dà ancora una volta un immenso piacere far parte di questo evento grandioso".

Inoltre, e& fornirà il suo contributo come partner fondatore dell'#AbuDhabiGP, dato che Ethara ha annunciato che e& sarà il partner che presenterà i concerti post-gara Yasalam, che vedranno esibizioni di importanti artisti internazionali, tra cui la band Hall of Fame dei Foo Fighters, Ava Max, Shania Twain e Tiësto all'Etihad Park nella finale di stagione di F1.

Il dott. Ahmed bin Ali, vicepresidente senior del gruppo per le comunicazioni aziendali di e& ha commentato: "In qualità di partner fondatore di questo evento storico, e& è onorata di ampliare il nostro ruolo nel Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi Etihad Airways come partner presentatore ufficiale dei concerti post-gara di Yasalam, con questa iconica serie di intrattenimento che ha già presentato alcuni dei più grandi talenti del mondo negli ultimi 14 anni. Con un'incredibile line-up già confermata per quest'anno, siamo entusiasti di essere a bordo e non vediamo l'ora di assistere alle cinque performance sul palco a novembre."

Poiché la domanda di biglietti per la finale di stagione di F1 di quest'anno continua a mostrare un interesse senza pari da parte dei fan di tutto il mondo, gli organizzatori hanno confermato esperienze limitate e rimangono opportunità per i fan di aggiudicarsi il proprio posto nel weekend più grande della regione.

Con ulteriori entusiasmanti annunci in arrivo, i fan potranno ancora assicurarsi il loro pacchetto di esperienze durante il più grande evento sportivo e di intrattenimento della regione visitando: www.abudhabigp.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2256023/Ethara_Aviation.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2256024/Ethara_Arena.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/ethara-annuncia-nuovi-sostenitori-ufficiali-dellevento-per-lo-storico-weekend-di-abudhabigp-301966083.html