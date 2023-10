Euronics: immergiti nella Cyberpunk Area

Dall’1 al 5 novembre Euronics vi invita a immergervi nella sua Cyberpunk Area!

Il padiglione esperienziale si troverà presso il baluardo Santa Croce e metterà a disposizione del vasto pubblico di Lucca tante aree studiate per incontrare i gusti e le passioni di tutti i partecipanti: un gaming loft con postazioni di gioco, un cosplay garage per ritoccare trucco e costumi, un gaming café per rilassarsi e bere un caffè tra un'attività e l'altra e uno shop nel quale acquistare tutte le novità tecnologiche e i prodotti in mostra.

Sarà presente inoltre un palco sul quale si esibiranno e dialogheranno con il pubblico tanti ospiti, per un palinsesto davvero vario e coinvolgente.

L'attività comincerà il 1° novembre con la gamer Kroatomist, proseguirà il due novembre con la cosplayer Ninphahrii e lo YouTuber LeoBru, raggiungerà il suo picco il 3 novembre con degli ospiti speciali a sorpresa, direttamente dalla campagna Black Friday di Euronics, e proseguirà il 4 con i creatori Playerinside per terminare il 5 novembre con lo chef Federico Fusca.

Con la partecipazione di HP, Intel, Xiaomi, LG e DeLonghi.