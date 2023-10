EXPERIENCE ABU DHABI COLLABORA CON WILL.I.AM PER LANCIARE IL CALENDARIO DEGLI EVENTI CONSECUTIVO PIÙ GRANDE DI SEMPRE… E MOLTO ALTRO A VENIRE

La nuova edizione del calendario di Abu Dhabi comprende oltre 150 eventi culturali e di intrattenimento dal vivo, da musica e festival imperdibili a eventi sportivi globali di élite

Cirque du Soleil · Hamilton · Robbie Williams · NBA Abu Dhabi Games · Abu Dhabi Showdown Week · UFC 294 · WSX Championship · Il primo festival gastronomico Michelin · Abu Dhabi Classics, tra cui la Royal Philharmonic Orchestra con Brian Tyler, Vasily Petrenko e Timothy Chooi · Nancy Ajram · Abu Dhabi Art · L'imperdibile Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2023 di Formula 1® · Foo Fighters · Tiësto

ABU DHABI, EAU, 5 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Experience Abu Dhabi ha collaborato col leggendario artista, cantautore e produttore will.i.am per svelare e celebrare i suoi più grandi eventi della stagione di sempre, con oltre 150 eventi consecutivi che si svolgeranno negli Emirati nei prossimi sei mesi.

Con una gamma diversificata di attività ed esperienze per tutti i residenti e i visitatori, l'ultima edizione del calendario di Abu Dhabi combina giornate di sole perfette con occasioni imperdibili, tra cui concerti del Gran Premio di Abu Dhabi, che si aprono con Ava Max, Tiësto e Foo Fighters, entusiasmanti eventi NBA e UFC, festival culturali, spettacoli interattivi per famiglie e altro ancora.

I buongustai troveranno pane per i loro denti nel primo e più grande festival gastronomico Michelin della regione, insieme al ritorno di Taste of Abu Dhabi, MENA's 50 Best Restaurants e Abu Dhabi Culinary Season.

La programmazione culturale, le mostre e le iniziative educative del calendario mettono in luce la ricca storia e il patrimonio degli EAU, con una variegata offerta di arti dello spettacolo e visive.

Gli appassionati di musica possono aspettarsi un mix diversificato di atti e artisti, con qualcosa per tutti, da artisti contemporanei di alta fama dall'Umsiyat Music Series ed esibizioni della Royal Philharmonic Orchestra con Brian Tyler, Vasily Petrenko e Timothy Chooi, fino a Nancy Ajram e Spacetoon Orchestra al Mother of the Nation festival e al Liwa Village.

La nuova stagione ospiterà anche il ritorno di festival annuali sui libri con Al Ain Book e Al Dhafra, che fungeranno da punto centrale per la celebrazione della letteratura e della cultura degli Emirati, offrendo opportunità uniche per entrare in contatto con importanti scrittori, editori e artisti degli EAU.

Oltre all'elenco degli eventi originali di Experience Abu Dhabi, l'inaugurale Saadiyat Nights promette intrattenimento dal vivo settimanale in spiaggia da dicembre fino a febbraio 2024. Un'altra novità per gli Emirati e per la regione è il Campionato Mondiale Supercross GP di Abu Dhabi, che offrirà scariche di adrenalina per il penultimo round del Campionato WSX.

Celebrando il sole invernale, Yas Island ospiterà entusiasmanti festeggiamenti stagionali nelle sue attrazioni, tra cui Winter Fest al Ferrari World Abu Dhabi e Winter Spectacular al Warner Bros. World™ Abu Dhabi. Nel frattempo, il debutto in Medio Oriente dell'Hamilton di Broadway, previsto per gennaio 2024 all'Etihad Arena, ha annunciato un'ulteriore settimana di spettacoli a causa della grande richiesta.

La rivelazione dell'ampia lista di eventi del calendario di Abu Dabi segue il lancio della campagna "Can't Wait to Winter" di Abu Dhabi, con la superstar indiana Ranveer Singh, l'attrice cinese-americana Liu Yifei e il leggendario duo comico della regione del Golfo: Dawood Hussein e Hasan Al Ballam.

La gamma completa di eventi del calendario di Abu Dhabi è ora disponibile sul sito Experience Abu Dhabi, consentendo a residenti e visitatori di pianificare per gli eventi "imperdibili" della prossima stagione.

