I vincitori e le vincitrici di A Caccia di Storie 2023

20 ottobre 2023. Un nuovo gruppo di aspiranti autori e autrici per bambini e ragazzi è pronto a varcare le porte (ideali) della residenza artistica A CACCIA DI STORIE. Un’occasione unica che sarà offerta alle nove persone selezionate, scelte dopo un’accurata fase di valutazione delle loro proposte di storie, per prendere parte al progetto nazionale - giunto alla sesta edizione - promosso da Lucca Comics & Games e Book on a Tree in collaborazione con Edizioni PIEMME - Il Battello a Vap ore e Amref Health Africa, che è coinvolta da anni nel progetto attraverso una borsa di studio, nata per ricordare la scrittrice Miriam Dubini, rivolta ai talenti che nelle loro storie toccheranno temi sociali.

Ecco i nomi delle persone selezionate: Serena Ferrero, Lucia Regazzoli, Valentina Venegoni, Andrea Bernardini, Margherita Giusti Hazon, Beatrice Dorigo, Giulia Gangi, Sara De Martino e Destiny Ifeyinwa Chukwu Ogbuka (vincitrice della borsa di studio promossa da Amref, ottenuta con una proposta di storia attenta al presente, con sfaccettature variegate e rappresentativa della società contemporanea).

Per la prima volta quest’anno è stata realizzata una preselezione con 23 candidati e candidate, che hanno partecipato a una fase di pitch reviewin cui si si sono confrontati con i docenti della residenza: un’occasione preziosa per valutare le storie, capirne le potenzialità e le possibili aree di sviluppo. Al termine, sono stati individuati i 10 finalisti e finaliste, inclusa la persona titolare della borsa di studio promossa da Amref.

I dieci vincitori e vincitrici della sesta edizione di A caccia di storie, saranno ospitati per una settimana di lavoro a Lucca dal 6 all’11 novembre. Sei giornate di lezioni frontali, incontri, confronto diretto con alcune delle figure più significative del mercato editoriale italiano, scrittori e scrittrici, professionisti/e dell’illustrazione e del fumetto, editor, esponenti delle case editrici, agenti e librai. Insieme esploreranno tutti gli aspetti del processo di nascita e creazione di un libro e potranno partecipare in prima persona al processo creativo, attraverso lo sviluppo delle idee di tutti i partecipanti. Spazio anche all’esplorazione di generi come lo Young Adult e il Romance, oltre ad approcci per le scrittura per la scolastica e all’evoluzione del mercato editoriale dopo la pandemia.

La partecipazione al concorso e la presenza (vitto e alloggio) alla residenza artistica sono gratuiti.

In cinque edizioni, A Caccia di storie ha ospitato oltre 50 partecipanti, selezionati tra centinaia di candidati e candidate che hanno presentato i loro progetti per la realizzazione di racconti inediti. Un bilancio più che positivo: dal 2018 ad oggi sono una trentina gli autori e autrici entrati a vario titolo nel mondo dell’editoria junior grazie proprio al progetto A Caccia di storie. Il prossimo libro in uscita, della vincitrice della quinta edizione, è quello di Maria Elisa Aloisi previsto a gennaio 2024, e segue a Perdenti con le ali di Carlotta Cubeddu (2019), Myself di Giada Pavesi (2020), La casa ai confini del mondo di Matteo Francini (2021), Le ragazze del fiume di Alessandra Ubezio (2022).

Per seguire la storia e gli sviluppi del progetto, è possibile visitare il sito dedicato acacciadistorie.it.