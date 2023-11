Igniting the Spark: anteprima italiana del documentario su Magic: The Gathering

Lucca, 3 novembre 2023. 30 anni di Lucca Games e 30 anni di Magic: the Gathering. Il Creatore e Presidente storico della Wizards of Coast, Peter Adkison sarà a Lucca per presentare in anteprima italiana assoluta il lungometraggio Igniting the Spark. The Story of Magic: The Gathering.

Dopo il grosso successo riscosso da Eye of the Beholder: The Art of Dungeon & Dragons, la regista Kelley Sleagle (Cavegirl Production) e i produttori Brian Stillman (X-Ray Films) e Seth Polansky (Cavegirl Production) hanno scelto infatti Lucca Comics & Games per presentare il loro nuovo documentario, dedicato al celebre gioco di carte collezionabili.

I tre e Adkison saranno protagonisti di una fantastica serata di presentazione alla quale i fan del gioco non potranno assolutamente mancare.

Prenota il tuo posto a questo link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-igniting-the-sparkanteprima-del-documentario-su-magicthe-gathering-743136500277