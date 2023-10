Insights-X è ai blocchi di partenza con una forte offerta commerciale specializzata

NUREMBERG, Germania, 4 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- La prossima settimana il Centro Fiere di Norimberga sarà, ancora una volta, il luogo d'incontro centrale per la comunità internazionale della cartoleria: il settore si riunisce per l'ottava edizione di Insights-X, compreso l'eXtra-Day, dall'11 al 14 ottobre. In vista dell'evento, l'atmosfera è già eccellente: acquirenti e rivenditori provenienti da tutta Europa attendono con ansia la variegata gamma di prodotti dei numerosi operatori chiave e delle start-up presenti. I visitatori potranno inoltre beneficiare di efficienti opportunità di networking e di un'area speciale di nuova ideazione.

Offerte stimolanti

Con la sua straordinaria atmosfera d'affari, Insights-X conquista i partecipanti alla fiera. In tutti i giorni, gli espositori dedicano molto tempo per discutere personalmente con acquirenti e rivenditori. Brevi distanze a piedi consentono agli operatori del settore di avere una panoramica completa del mercato nei settori degli strumenti di scrittura e degli accessori, della carta e dell'archiviazione, dell'arte e della creatività, della scrivania e dell'ufficio, delle borse e degli accessori, nonché della cartoleria e dell'oggettistica. Un'ulteriore fonte di ispirazione è rappresentata dalla InsightsArena, con un nuovo aspetto dallo stile urbano. Il Retail Inspiration Hub e la BRANDmate Plaza offrono un'ampia gamma di idee per la progettazione di assortimenti per aumentare le vendite, per l'attraente presentazione dei prodotti presso i punti vendita e per importanti temi relativi alle licenze. Inoltre, la creatività dei visitatori sarà sollecitata da un'azione artistica alla quale partecipare attivamente. Ed anche dopo la chiusura della fiera Insights-X crea opportunità di networking: all'AfterHour, la prima sera della fiera, l'industria e gli operatori del settore possono parlare tra loro in un'atmosfera rilassata e stabilire nuovi contatti, gustando prelibatezze culinarie e godendo di un intrattenimento musicale. Il venerdì della fiera si terrà anche una nuova festa di networking, l'OrangeNight. Con cibo di strada, bevande e musica di DJ, i rappresentanti del settore potranno ripercorrere insieme la giornata nell'InsightsArena nel padiglione 10.0.

La migliore rete

Insights-X riceve anche un grande sostegno dalle associazioni nazionali ed europee. La cerchia dei partner tedeschi di Insights-X comprende l'Associazione Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels, l'Ek/servicegroup, l'Associazione Handelsverband Büro und Wohnen, l'Associazione Handelsverband Hessen, idee + spiel, il Gruppo Iden, InterES, Prisma, Soennecken e Vedes. L'Expo riceve un sostegno attivo anche da parte internazionale. Oltre al Comitato Federale Austriaco Bundesgremium des Papier- und Spielwarenhandels e alla Fédération EBEN dalla Francia, ne fanno parte anche Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej dalla Polonia, Konpa dalla Danimarca, The Giftware Association dalla Gran Bretagna e Tükid dalla Turchia. Alcuni partner della cooperazione sfruttano le sinergie anche sotto forma di eventi paralleli. Mentre l'Associazione Handelsverband Büro und Schreibkultur tiene la sua conferenza di settore presso il Centro Fiere di Norimberga il 12 ottobre, duo schreib & spiel accoglie i suoi membri, un giorno dopo, in occasione della conferenza d'autunno. Sabato, Büroring invita i suoi membri a un tour esclusivo della fiera.

I biglietti per Insights-X al prezzo di 15 euro sono disponibili sul sito www.insights-x.com/en/tickets. Questo consente ai visitatori professionali di accedere alla fiera per tutti i giorni. Sono inclusi anche i due eventi serali. Non è previsto un botteghino. Anche i rappresentanti dei media possono registrarsi in anticipo a Insights-X tramite il sito web www.insights-x.com/en/accreditation.

Insights-X

Insights-X è la fiera specializzata del settore della carta, delle forniture per ufficio e della cancelleria. Ogni anno, in ottobre, l'evento riunisce i principali produttori e fornitori di marchi di tutte le dimensioni presso il centro fiere di Norimberga. Gli operatori del settore vi trovano una gamma completa di prodotti per la cartoleria, l'ufficio, le borse e altro ancora. Il prossimo evento si tiene dall'11 al 14 ottobre 2023, compreso l'eXtra-Day. Ulteriori informazioni sono disponibili su Internet all'indirizzo www.insights-x.com.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG è l'organizzatrice di fiere e fornitrice di servizi di marketing per l'industria del giocattolo e altri mercati di beni di consumo. L'azienda, con sede a Norimberga, organizza la Spielwarenmesse® di Norimberga, leader a livello mondiale, integrata dall'offerta costituita dalla Spielwarenmesse® Digital. La gamma completa comprende anche le Internationale Spieltage SPIEL a Essen, la Kids India a Mumbai e l'Insights-X a Norimberga. Il tema delle licenze e delle partnership viene ampliato da BRANDmate a Offenbach. La gamma di servizi della cooperativa comprende anche campagne di promozione ed il programma fieristico internazionaleWorld of Toys by Spielwarenmesse eG, che porta i produttori, con partecipazioni congiunte, alle fiere in Asia e negli Stati Uniti. Spielwarenmesse eG è rappresentata in tutto il mondo da agenti in oltre 90 Paesi. Inoltre, le filiali Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. sono responsabili per la Repubblica Popolare Cinese e Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. per l'India. Il profilo aziendale completo di Spielwarenmesse eG è disponibile su Internet all'indirizzo www.spielwarenmesse-eg.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2238410/Insights_X_Nuremberg.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2238411/4321662/Insights_X_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/insights-x-e-ai-blocchi-di-partenza-con-una-forte-offerta-commerciale-specializzata-301946798.html