La Georgetown University a Washington DC celebrerà il Premio Eccellenza Italiana sabato 14 ottobre 2023 - Washington DC

Roma - 15.09.2023 - Il modello italiano di Eccellenza e Sostenibilità, unico al mondo, va in cattedra alla prestigiosa Università Georgetown di Washington DC con la Ceremony Awards della decima edizione del Premio Eccellenza Italiana , il prossimo 14 ottobre.

"Sostenuto dal patrocinio del Ministero degli Esteri sin dalla prima edizione, il Premio nato nel 2014 su iniziativa del giornalista Massimo Lucidi e oggi portato avanti dalla Fondazione E-Novation, - dichiara Lucidi - racconta l'Italia del Merito e del Talento con le storie di imprenditori e professionisti visionari e determinati, innovatori per antonomasia".

Il prestigio dell'Università americana la più antica e cattolica, famosa per il favoloso networking internazionale che produce, sarà un volano reputazionale per la Famiglia del Premio, che da dieci anni, senza mai interrompersi neanche al tempo del Covid, racconta le Imprese e i professionisti, anche i giovani startupper che si distinguono come Italians nel mondo. Questa notizia arriva all'indomani del successo del format #cinemaeweb a Venezia, con la straordinaria visita alla storica Vetreria Barovier & Toso a Murano dove nel business forum, sempre ideato da Massimo Lucidi e organizzato dalla Fondazione E-Novation, decine di imprese si sono presentate ragionando sul modello di Eccellenza e Sostenibilità che le accomuna.

"Dopo tre giorni a Venezia per il Festival del Cinema, ritrovarsi a Palazzo Coppini a Firenze nella prestigiosa sede della Fondazione Romualdo Del Bianco che ospita il Premio Eccellenza Italiana dalla sua costituzione per ragionare sempre sul tema dell'eccellenza e sostenibilità, rafforza in noi l'idea che esista davvero un modello unico al mondo, la via italiana alla sostenibilità e alla Bellezza fatta dal quotidiano impegno di imprenditori visionari e resilienti, professionisti competenti e giovani di talento e di entusiasmo che sono energie da catalizzare, valorizzare e mettere in rete" dichiara Massimo Lucidi.

Alla Georgetown University andrà in scena un racconto dell'Italia del Fare, e del Saper Fare, non nostalgico, proteso al Futuro con Fiducia; un racconto carico di creatività che legato alla dimensione piccola e familiare eppure competente e internazionale rappresenta la migliore cifra dell'Italia superpotenza dell'economia circolare e primo influencer culturale al mondo. (fonti: Symbola e Newsweek)

Colpisce la varietà di aziende e professionisti che hanno partecipato agli eventi di Venezia e Firenze:

Nell'ambito dell'industria e della società sostenibile:

Ezio Bonanni - Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, Avvocato cassazionista, pioniere nella tutela delle vittime dell'amianto, con cui mira a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed a promuovere la sostenibilità sociale.

Piergiorgio Mangialardi - Presidente della catena di hotel AllegroItalia. Con il motto "Allegria, Arte e Amore per l'Italia" Mangialardi promuove l'ospitalità italiana e l'eccellenza nel settore turistico-ricettivo.

Elisa Bortolomiol - Trade Officer di Cantina San Gregorio, nota per la produzione del rinomato Prosecco docg Valdobbiadene. La sua cantina rappresenta un'eccellenza internazionale nell'enologia.

Angelo Minuti - Imprenditore bresciano, ha lanciato con successo l'hard seltzer Disì, un prodotto a bassa gradazione alcolica che sta guadagnando popolarità nel distretto italiano del beverage.

Anna Pasotti - Founder e Presidente di Sostenibilità d'impresa srl, promotrice della sostenibilità aziendale. Con il suo impegno, guida le imprese verso un futuro sostenibile e responsabile.

Nell'ambito dell'innovazione tecnologica:

Filippo Elio - Ingegnere e Fondatore di Deutelio, nonostante il pensionamento continua a contribuire alla ricerca scientifica, esplorando il campo magnetico per la fusione da idrogeno; un'innovazione di grande rilevanza.

Edoardo Francesco Barzago - 21enne Fondatore del Gruppo Pietra Fintech. Il suo obiettivo è ottimizzare i contratti "super bonus" per l'efficienza energetica, rivoluzionando il settore dell'edilizia sostenibile.

Isabella Sofia Palombi - Fondatrice di AIA Arts Interaction Alliance. Studentessa di economia dell'arte presso l'Università Ca' Foscari.

Nell'ambito del cinema:

Matteo Tosi, noto attore italiano, che ha portato il suo talento su prestigiosi palcoscenici internazionali.

Kathrina Miccio, una talentuosa attrice e scrittrice. Direttrice di alcuni festival cinematografici in America e uno in Italia legato alle Capitali della Cultura, che contribuisce a diffondere la cultura cinematografica italo-americana.

Nell'ambito del benessere fisico e mentale:

Riccardo Giordano Buono - Atleta e Responsabile del Progetto Bellessere della Fondazione E-Novation, si impegna per il benessere fisico e mentale, promuovendo uno stile di vita sano. E con due lauree ci riesce anche bene.

Andrea Miccio e Davide Contardo - Personal Trainers del Team AM, esperti nel miglioramento del benessere fisico e mentale attraverso l'attività fisica e la formazione. Lavorano in Italia e in Spagna ma sviluppano consulenze digitali nel mondo.

Nell'ambito dell'enogastronomia:

Sabrina Gianforte - Fondatrice di e-sicilyshop.com. Ambasciatrice del Premio Eccellenza Italiana, lavora instancabilmente per promuovere il patrimonio enogastronomico siciliano.

Nell'ambito del settore artigianato calzaturiero:

Simone Fecchio - Artigiano calzaturiero e Fondatore di Pierfecht, rappresentante dell'artigianato nel settore calzaturiero di lusso. Le sue creazioni riflettono la qualità artigianale italiana.

Nell'ambito della cooperazione internazionale:

Francesca Ballali - Europrogettista Internazionale coinvolta in progetti di cooperazione globale.

Nell'ambito della promozione istituzionale della cultura enologica:

Tommaso Marrocchesi Marzi - A mministratore Delegato e responsabile della gestione della Tenuta di Bibbiano, di cui è proprietario assieme al fratello. Vice-Presidente della Fondazione di Tutela del Territorio del Chianti Classico. Presidente del Distretto Rurale del Chianti. Presidente del Consiglio di Amministrazione di Air BP Italia S.p.A.

Nell'ambito dell'agricoltura sostenibile:

Andrea Battiata - Agronomo e Promotore dell’Orto Bioattivo Firenze, lavora per promuovere pratiche agricole sostenibili e biologiche nel territorio fiorentino.

Nell'ambito dell'educazione economica e dell'educazione alla Salute:

Giorgio Terziani - Visiting Professor alla Saint George School, contribuisce all'educazione e alla formazione di futuri leader partendo dalla piena consapevolezza del sè.

Nell'ambito dell’arte:

Danilo Gigante - Presidente di "International Broker Art" società innovativa a cui è stato dedicato il libro "Il caso IBA", edito da Quaderni Social la piattaforma editoriale della Fondazione E-Novation

Nell'ambito dell'architettura:

Egidio Raimondi - Architetto con vasta esperienza nel settore, contribuisce all'innovazione nell'edilizia e nell'architettura.

Nell'ambito dell'artigianato :



Hicham Ben’Mbarek - Fondatore del noto brand di moda Benheart.

Infine espressione del terzo settore, Maurizio Lucidi Presidente di Aprotion- Policlinico Gemelli.

