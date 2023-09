La guerra nell’Europa del XXI° secolo, giovedì iniziano i lavori della undicesima edizione della Scuola estiva arpinate.

5 settembre 2023. Nella sala delle conferenze della Fondazione Mastroianni, ad Arpino, giovedì mattina, alle 10.30, inizieranno i lavori della SEA, la Scuola Estiva Arpinate, giunta alla undicesima edizione. L’iniziativa è promossa dall’Unicusano, con l’Università della Magna Graecia ed il patrocinio del comune di Arpino, della Provincia di Frosinone e della stessa Fondazione Mastroianni.

Il tema di quest’anno è: La guerra nell’Europa del XXI° secolo, con un ciclo di conferenze tenute da esperti di varie discipline, aperte al pubblico e dirette in prima istanza a 20 borsisti provenienti da varie università italiane. Ad aprire il ciclo delle conferenze, sarà giovedì mattina il prof. Enrico Ferri, docente all’Unicusano e coordinatore dell’iniziativa, con una relazione su La guerra e i limiti della razionalità. “Sembra che-osserva il professor Ferri- la durata e la qualità della vita, compromesse entrambe dalla guerra, siano spesso considerate beni secondari e rinunciabili, sacrificabili in nome di logiche di potere e postulati ideologici che creano solo morte e distruzione”.

“I germi della guerra e della sopraffazione, osserva Maria D’Arienzo della Federico II, possono nascondersi anche in religioni che predicano la pace, se vengono trasformate in ideologie al servizio di gruppi e partiti, in strumenti finalizzati a giustificare il dominio su altri uomini”.

Sono molteplici le tematiche che l’argomento evoca, a partire dalla più stretta attualità, al centro degli interventi di Alberto Scerbo (Univ. di Catanzaro), di Tommaso Greco (Univ. di Pisa), Francesco Petrillo (Univ. del Molise), Alessandro Martini (Unicusano) e Lorena Forni (Bicocca). Sul tema della guerra e il diritto d’asilo interverranno magistrati come Giacomo Travaglino e Giuseppe Cricenti, ma si parlerà anche di “Fisica e guerra” (Pietro Oliva, Unicusano) e della guerra considerata attraverso l’arte e la letteratura (Paola Chiarella, Univ. di Catanzaro). Il tema sarà considerato persino in riferimento alla biosfera e allo sviluppo sostenibile, da Francesco Paola, Presidente della Riserva della Biosfera Unesco di Monte Peglia. Non si andrà alla ricerca della “Guerra giusta”, tema trattato da Francesco Cirillo (Unicusano), ma si cercherà di capire meglio e di dare qualche risposta alla domanda che Einstein poneva a Freud: “Perché la guerra?”.

I lavori della SEA, da giovedì a sabato (sessione mattutina e pomeridiana) sono aperti a tutti. Ufficio stampa sea.arpino@gmail.com cell.3488102733