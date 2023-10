Le attività di Lucca Cosplay Academy

24 ottobre 2023. Per coloro che vogliono iniziare a costruire i propri Cosplay, ma non hanno idea di dove iniziare, torna anche quest'anno la Lucca Cosplay Academy, una vera e propria serie di workshop completamente gratuiti, in collaborazione con Gaia Giselle e il settore Cosplay di Lucca Comics & Games!

Per partecipare gratuitamente ai workshop, inviate una mail a cosplay@luccacomicsandgames.com con oggetto "Cosplay Academy" chiedendo come poter parteciapare!

Ecco il programma delle attività che si svolgeranno durante Lucca Comics & Games, presso la Cappella Guinigi, nel Complesso di San Francesco, e i relatori di ogni workshop in dettaglio.

Mercoledì 1 novembre

10:30 - 11:15 Gaia Giselle - Tecniche di crafting: guida all'uso dei materiali cosplay

11:20 - 12:05 Tōmare LAB - How to cosplay XXL: una sfida formato gigante!

12:10 - 13:00 MadRakele e Matteo Artemis Entreri - Progetto Monster Hunter

Giovedì 2 novembre

10:30 - 11:15 Mauro Ridolfi - Cosplay: quando l’attenzione per i dettagli fa la differenza.

11:20 - 12:05 GiorginaDee - Le basi del cosplay sartoriale

12:10 - 13:00 Ichigo Cosplay Wigs - Road to Wig

Venerdì 3 novembre

10:30 - 11:15 Adhras - Costume Making nel LARP

11:20 - 12:05 Tōmare LAB - Dal filamento alla resina: L'ABC della stampa 3D

12:10 - 13:00 Domadraghi - ARMOR MASTERCLASS: strumenti, tecniche, materiali, idee per realizzare la tua armatura!

Sabato 4 novembre

12:00 - 13:00 delVecchia - Sewing is my superpower

Domenica 5 novembre

10:30 - 11:15 Annathetekken (Annamaria Quaresima) - Cosplay: Progettazione - Realizzazione - Fotografia

11:20 - 12:00 Misa&Sho - Tecniche di Ricamo con Misa & Sho