Le attività di Ravensburger

25 ottobre 2023. La magia di Disney Lorcana, il nuovo gioco di carte collezionabili a tema Disney, sarà l’autentica protagonista allo stand Ravensburger.

All’interno del Padiglione Carducci, presso lo stand 311, sarà possibile provare il titolo in prima persona, ma anche ritirare la splendida carta promo foil Gaston Arrogant Hunter e incontrare gli artisti del First Chapter del gioco. Alice Pisoni e Valerio Buonfantino saranno infatti presenti nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 novembre. Sempre venerdì 3 novembre presso lo stand 311 nel Padiglione Carducci, in occasione dell’evento Disney Lorcana - A Whole New World, oltre alla possibilità di acquistare gli ormai introvabili starter deck e boosters del First Chapter, il pubblico di Lucca potrà trovare in esclusiva l’Illumineers Trove, finora non disponibile in Italia. Un evento imperdibile a partecipazione completamente gratuita.

Per quanto riguarda il gioco da tavolo, in anteprima nazionale assoluta, sarà presente Horrified Universal Monsters localizzato in italiano e il pubblico di Lucca avrà la possibilità di giocarlo prima di chiunque altro.

Sarà disponibile anche Mycelia, il nuovo gioco di deck building entry level con elementi tridimensionali che vi porterà nel magico mondo dei funghi. Per vincere, dovrete portare tutte le gocce di rugiada al Santuario della Vita.

Presente con nuovi ruoli anche il secondo capitolo di Licantropo - Prima Luce, sempre supportato dall’app gratuita del narratore. Saranno protagonisti anche i giochi della linea per esperti, Alea, con offerte su Council of Shadows, Las Vegas Royale e Puerto Rico 1897.

Non mancheranno i tornei. Oltre al torneo di Disney Lorcana che si terrà il giorno 3 novembre a cui parteciperanno i fortunati giocatori che sono stati estratti in diretta il 20 ottobre sul canale YouTube di Ravensburger, sono previsti anche i tornei di Disney Villainous (sabato 4 novembre a partire dalle 13.45) e di Rummikub (il torneo garantirà la qualificazione alla finale del campionato italiano e si svolgerà giovedì 2 novembre a partire dalle 13.45).

Per unire la famiglia intorno al tavolo da gioco, presente tutta la gamma dei giochi Minecraft, cooperativi e competitivi adatti a tutta la famiglia, e il divertentisismo party game That’s Not a Hat di K. Lapp. Non mancheranno tutti gli spassosi card game di Ravensburger: Push, Level 8 Super Mario, Disney Villains, WordAround!

Molte saranno le offerte su tutta la linea di Villainous, con una promo imperdibile che consentirà di ricevere un’espansione in regalo con l’acquisto di qualunque set base. E ancora, ci saranno Alien, Sakura Heroes, Rummikub e tanti altri.

Ravensburger vi aspetta a Lucca… Together!