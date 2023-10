Le miniature raddoppiano...

Lucca, 30 ottobre 2023. In occasione di Lucca Comics & Games 2023 gli eventi legati al mondo della miniatura raddoppiano: sarà presente la tradizionale area miniaturistica chiamata Miniature Island assieme a un’affascinante mostra sull’attività pittorica di Lillo Petrolo , famoso attore comico.

La mostra a Palazzo Arnolfini Lillo Petrolo - Viaggio al centro del modellismo è un emozionante viaggio attraverso le epoche e le sfumature della pittura di miniature, un mondo che unisce modellismo, storia, arte e cultura ludica. Lillo Petrolo è un artista poliedrico noto per il suo lavoro come attore comico, sceneggiatore, musicista, conduttore radiofonico e televisivo, doppiatore, conduttore radiofonico, e che nasce fumettista. Tuttavia, è anche un maestro nella pittura di miniature, un’arte che per lui rappresenta una passione profonda e unica. La mostra offre uno sguardo dettagliato sulla sua carriera e sulla sua evoluzione come pittore di miniature. "Fra i diversi premi ricevuti, sono particolarmente orgoglioso di quelli vinti ai mondiali di Girona e di Montreaux per la pittura di miniature, sia storiche che fantasy!" (...)

Lillo condividerà la sua tecnica, l'uso del pennello, l'arte del colore e la ricerca storica dietro ogni creazione. La mostra offre anche l'opportunità di ammirare le miniature realizzate dai maestri che hanno ispirato Lillo, dimostrando che la pittura di miniature è un'arte straordinaria con un alto livello artistico e tecnico.

Sarà possibile ammirare opere di indiscussi maestri del pennello come Josè Da Vinci, Sergio Calvo Rubio, Arnau Lazaro, Fabrizio Russo, Francesco Farabi, David Arroba, Max Richiero, Pietro Balloni, Luciano Leni, Giovanni Bosio, Alessandro Marinone e Andrea Jula.

Ma c'è di più: una serie di ospiti prestigiosi si uniranno per celebrare il mondo delle miniature valorizzando l'area Miniature Island, rendendo questo evento un'occasione unica per gli amanti dell'arte miniaturistica. Sarà possibile vedere all’opera Fabrizio Russo, Max Richiero, Luciano Leni, Giovanni Bosio, Alessandro Marinone, Angelo Di Chello e molti altri nomi al top del minia turismo mondiale.

In conclusione, la maniatura, in occasione dell'edizione 2023, ci offre una prospettiva unica su come questa passione si integri con il mondo dell'arte , condividendo l'amore per il dettaglio, la creatività e la dedizione, celebrando questa forma d'arte e il suo impatto sulla cultura pop.