Le Village by Crédit Agricole Milano premia la sostenibilità e presenta il Manifesto dell’Innovazione Gentile

Durante l’evento “Innovazione Gentile” 2023, le startup Welfin e Genuine Way, e le aziende Capgemini e Visa, hanno vinto i premi di Le Village come realtà più sostenibili

L’hub milanese, in occasione del suo quinto anno di attività, ha anche presentato il suo “Manifesto dell’Innovazione Gentile”

Milano, 17 luglio 2023 – Le Village by Crédit Agricole Milano, l’hub d’innovazione con la mission di sostenere la crescita delle start-up e accelerare l'innovazione delle aziende, rinnova l’appuntamento annuale dedicato all’innovazione. Ed è proprio l’Innovazione Gentile il tema scelto per la quinta edizione dell’evento, in occasione dell’anniversario dell’inaugurazione dell’hub nel 2018.

L’evento, patrocinato dal comune di Milano, in partnership con Publicis Groupe, si è tenuto presso la sede milanese di Le Village by Crédit Agricole, nell’ex convento del XV secolo in corso di Porta Romana. Per esplorare i molteplici ambiti in cui si declina il concetto di Innovazione Gentile, durante l’evento, moderato dalla giornalista ed esperta di innovazione Eleonora Chioda, sono intervenuti speaker d’eccezione: Silvia Gallitto, CEO di Sistech, Chiara Russo, CEO di Codemotion, Carmelo Fontana, Senior Regional Counsel at Google, Lorenzo De Michieli, Direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Guido Stratta, Direttore People & Organisation del Gruppo Enel, Giampaolo Grossi e Gianluca Borgna, founder di Lusso Gentile e il travel experts Boris Kester.

Oltre 20 realtà, tra aziende e startup, specializzate in settori come i trasporti, la finanza, il Food&Beverage e la moda, hanno presentato le loro attività, basate sui valori dell’innovazione, della sostenibilità e della condivisione. Questi, sono infatti i tre principi ispiratori di tutte le attività del polo milanese di Le Village, e i vincitori sono stati scelti proprio per la loro capacità di valorizzare e portare in primo piano l’impatto sociale ed etico di queste tematiche.

Nel corso dell’evento è stato assegnato a Capgemini, società attiva nei settori della consulenza informatica, e Visa, società leader nei pagamenti digitali, il “Premio Innovazione Gentile”, valorizzando l'impegno delle due aziende, che insieme agli altri partecipanti hanno realizzato progetti innovativi nelle categorie formazione e istruzione, diversità e pari opportunità, comunità locali, salute e sicurezza dei clienti e marketing ed etichettatura. La premiazione si è svolta alla presenza di una giuria tutta al femminile, composta da Layla Pavone, Coordinatrice Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale Comune di Milano, Patrizia Giangualano, Advisory Board Italy UniCredit, Matilde Spoldi, Country Program Manager Sistech, Valentina Sorgato, CEO Smau, Giovannella Condò, Notaio & Cofounder di Milano Notai, Chiara Trombetta, Director StartupItalia, Elena Plos, CEO di Le Village by CA delle Alpi e Laura Brancaleoni, Direttore commerciale e marketing in CA Vita. Dopo aver analizzato e valutato le proposte presentate, la giuria ha scelto di premiare con una campagna media digitale offerta da Publicis Groupe, il progetto formativo integrato di Visa e la proposta Nuovi Lidi di Capgemini, focalizzati rispettivamente sulla formazione sull’educazione finanziaria, con il coinvolgimento di oltre 85 scuole e 1300 studenti, e sull’inclusione intergenerazionale per affrontare le sfide dell'alfabetizzazione digitale.

Durante la serata sono state premiate anche le startup che hanno partecipato a delle challenge con l’obiettivo di individuare le realtà che più rispettano i canoni dell’innovazione gentile promossi da Le Village.

La prima sfida ha visto come vincitrice Welfin: il premio consentirà alla startup specializzata nel settore del welfare aziendale e della finanza sostenibile di partecipare gratuitamente a 6 mesi di accelerazione presso il polo milanese di Le Village.

Con la seconda Challenge, sponsorizzata da Amundi, leader europeo del risparmio gestito controllato dal Gruppo Crédit Agricole, Genuine Way, startup che opera con la tecnologia blockchain, ha conquistato un premio di 5000 € e la possibilità di una futura collaborazione con la nota società di asset management. Genuine Way è riuscita a valorizzare gli investimenti sostenibili, focus della seconda challenge e presupposto fondamentale per incentivare il mondo della finanza a farsi promotore dell’innovazione gentile.

Nella visione di Le Village l’approccio etico all’innovazione richiama strettamente il concetto di “gentilezza”: promuovere soluzioni che siano sostenibili, giuste e rispettose dell’ecosistema sociale e ambientale è ormai essenziale, e può diventare funzionale anche in termini di efficienza e sostenibilità economica.

In linea con questo indirizzo, che pone al centro l'aspetto umano, durante l’evento è stato presentato anche il “Manifesto dell’Innovazione Gentile” del polo milanese di Le Village. Nel manifesto sono sanciti gli obiettivi per l’intero ecosistema dell’hub, su temi cardine quali la sostenibilità, l'equità e la partecipazione. L’intento è quello di ottimizzare la collaborazione di tutti gli stakeholder coinvolti – startup, aziende, partner e fornitori – perché lo sforzo comune possa alimentare un vero e proprio “movimento per l’innovazione gentile” creando un maggiore valore condiviso.

“L'Italia è un paese predisposto all’innovazione nella fase di incubazione di nuovi progetti imprenditoriali, ma allo stesso tempo riscontra difficoltà nel trasformare le idee in un modello concreto di business; proprio per questo, oggi sta diventando sempre più fondamentale un lavoro di selezione di imprenditori e startupper che siano disposti a impegnarsi su progetti già sviluppati dalle aziende e che siano ready to market. Le startup che sono state premiate vanno in questa direzione, sono parte di un ecosistema dove gli startupper possono trovare scambi di esperienze e un mercato di riferimento”.- ha dichiarato Carlo Piana, Presidente di Le Village by CA Milano e Deputy Senior Country Officer Italy - Credit Agricole Corporate and Investment Bank

“Nel corso del 2020 e del 2021 ci siamo resi conto che il mondo, con la pandemia, era cambiato: di conseguenza sono cambiate le priorità dell'innovazione ed è cambiato il mercato. Siamo sempre più alla ricerca di startup al passo con le tecnologie più avanzate, ormai richieste da tutti i nostri partner, e dalle aziende con cui lavoriamo”.- ha dichiarato Gabriella Scapicchio, CEO della sede milanese di Le Village by CA, soffermandosi sulla nuova tipologia di startup

Le Village by Crédit Agricole – Milano

Le Village by Crédit Agricole - Milano è un hub d’innovazione che rientra tra gli oltre 40 network del gruppo di credito internazionale Crédit Agricole. Inaugurato nel 2018, il polo milanese di Le Village ha la mission di sostenere la crescita delle start-up e accelerare l'innovazione delle aziende, grazie alla sinergia e alla connessione tra grandi corporate, giovani imprese, investitori e il gruppo internazionale Crédit Agricole, secondo la filosofia “collaborare per innovare”. Nello spazio multifunzionale di Le Village by Crédit Agricole - Milano sono presenti ad oggi più di 60 startup, ospitate nell’ex convento del XV secolo in corso di Porta Romana, oltre 40 aziende, supportate nei loro progetti di Open Innovation, e più di 60 stakeholder, fondamentali per promuovere l’innovazione in Italia e a livello internazionale.