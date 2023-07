L'Hotel Cipriani di Venezia si aggiudica l'ambito titolo di "Miglior Hotel del Mondo 2023" nella classifica globale di LA LISTE dedicata ai viaggiatori più esigenti.

LA LISTE, nota per la sua selezione annuale dei migliori ristoranti del mondo, annuncia la Top 1.000 dei migliori hotel del mondo, calcolata dall'algoritmo proprietario di LA LISTE.

PARIGI, 29 giugno 2023 /PRNewswire/ -- I PRINCIPALI DATI DE LA LISTA DEI 1.000 MIGLIORI HOTEL DEL MONDO 2023

I nostri Premi Speciali Hotel mettono in evidenza le aperture e le innovazioni nel campo dell'ospitalità, dalle fughe esperienziali e senza spina al lusso estremo, dai leader nello stile e nel design ai pionieri della sostenibilità. I 28 vincitori, che coprono tutti i continenti, compreso l'Antartide, rafforzano la mappa globale degli hotel di LA LISTE scoprendo le gemme nascoste. Il gruppo Habitas nominato New Hotel Player. Amankora in Bhutan riceve l'Innovation Award.

« La metaclassificazione di LA LISTE aggrega oltre 300 guide di viaggio, classifiche, media e recensioni dei clienti per classificare i Top 1.000 World's Best Hotels, che ora sono elencati nella nostra app multilingue con ristoranti e pasticcerie, come parte della nostra selezione di 5.000 eccellenti hotel internazionali." spiega Jörg Zipprick, cofondatore di LA LISTE e ideatore dell'algoritmo proprietario di LA LISTE

"LA LISTE è onorata di annunciare l'impareggiabile Hotel Cipriani come Miglior Hotel del Mondo 2023 e di celebrare l'Italia come destinazione top per il lusso sofisticato", afferma Hélène Pietrini, Direttore Generale di LA LISTE. "Siamo orgogliosi di lanciare LA LISTE Hotels in vista della stagione estiva 2023; si tratta sia di una risorsa veramente obiettiva per i viaggiatori che desiderano informazioni aggiornate sul mercato del lusso prima di prenotare la loro prossima avventura, sia di una celebrazione della nostra eccezionale comunità di ospitalità."

Philippe Faure, CEO e fondatore di LA LISTE, afferma : "L'annuale Top 1.000 World's Best Restaurants, pubblicata dal 2015, è essenziale per gli amanti della cucina. Questo nuovo prodotto - LA LISTE World's Best Hotels - è il risultato della nostra esperienza professionale nella gastronomia e nei viaggi globali."

