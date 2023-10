Librigame: il protagonista sei tu!

20ottobre 2023.I librigame hanno la particolarità di rendere il lettore protagonista di storie fantastiche, grazie all’unione tra narrativa e meccaniche di gioco, che possono andare dalla classica storia a bivi a meccanismi più complessi con dadi o segnapunti. Anche quest’anno Lucca Comics & Games è il teatro di una serie di eventi eccezionali su questo mondo di confine tra libro e gioco, che da anni traghetta il pubblico in un senso e nell’altro. Inoltre, in occasione dei 30 anni di Lucca Games (57 gli anni di Lucca Comics & Games), non potevano mancare ospiti internazionali, lanci di pregio e i Librogame’s Land Awards.

Tre sono gli ospiti stranieri che rappresenteranno questo mondo: Sir Ian Livingstone, creatore di Games Workshop e prolifico autore di librigiochi come la serie Fighting Fantasy, scritta con Steve Jackson che ha venduto più di 20 milioni di copie in tutto il mondo. Sir Livingstone sarà presente il 1° novembre con Raven Distribution per il lancio del libro Uomini e Dadi - Le origini della Games Workshop, la storia, mai narrata prima, dell’iconica società produttrice di Warhammer. Appuntamento anche il 2 novembre con la sua masterclass Life Is a Game, dalle ore 10 alle ore 12, presso lo Spazio Workshop Carducci (nell’omonimo padiglione). Un viaggio che toccherà i fondamenti dell'industria del gioco, fino ad arrivare agli aspetti tecnici di come si crea un librogame di successo come la serie Fighting Fantasy. L'incontro, a numero strettamente limitato, sarà arricchito da una presentazione creata dall'autore stesso e dalla sua disponibilità nel confrontarsi con il pubblico.

Ospiti della stessa casa editrice saranno anche Swen Harder e Edward T. Riker, autori dei librogame che saranno presenti in manifestazione con le loro nuove uscite: Metal Heroes - Il destino del Rock di Harder e Choose Cthulhu II 6 - L'Ombra venuta dal Tempo curato da Riker. Proprio quest’ultimo sarà al centro del panel Cthulhu: i grandi antichi nel mondo ludico in sala Ingellis venerdì 3 novembre alle ore 14:15.

Tra le novità di quest’anno, non mancheranno anche i titoli di autori nostrani, come il nuovo volume della trilogia The Necronomicon Gamebook: Kadath, edito da Officina Meningi, scritto da Valentino Sergi e illustrato da Francesco Biagini e Jacopo Schiavo, con la copertina di Alberto Dal Lago.

A testimoniare la crescita della community del librogame, sarà a Lucca Comics & Games Sara Stefanizzi, conosciuta ai più come Kurolily, che presenterà il suo primo librogioco L’Isola Maledetta da Fabbri Editori alle 13 del 1° novembre nel Salone del Vescovado. Duetterà con l’autore e giornalista Lorenzo Fantoni con cui andranno alla scoperta di questo nuovo titolo che unisce le due passioni di Stefanizzi: i librigioco e la cultura pop.

Il programma dedicato ai librigioco si chiuderà il 5 novembre, presso la Sala Ingellis alle 14:15, dove si terranno i Librogame’s Land Awards: la redazione di Librogame’s Land, in compagnia di Pierdomenico Baccalario, consegnerà i riconoscimenti dedicati ai migliori librigiochi pubblicati nell’ultimo anno.