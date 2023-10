Lucca, 30 ottobre 2023. Dopo La canzoncina di Lucca Comics & Games e Lucca Cosplay, Lucca non è un fumetto è il nuovo pezzo di Massimiliano Poggi dedicato all'universo LC&G. Ma facciamoci raccontare il concept su cui si basa la canzone direttamente da Massimiliano:

“Da sempre legato visceralmente a Lucca Comics & Games e all’atmosfera magica che conferisce alla città, ho più volte sentito la necessità di divulgare questo mio sentimento anche attraverso le canzoni, nelle quali ho cercato con ironia di mescolare l’elogio alla critica.

Questa volta ho voluto mettere in luce un aspetto che ancora non avevo considerato, ovvero il motivo per cui fra tante fiere del fumetto in Italia, decisamente meno impegnative, quella di Lucca sia, ancora oggi, la più amata.

Credo che la risposta sia legata all’esperienza totalizzante che proviamo quando viviamo a Lucca per qualche giorno. Per 5 giorni l’anno, Lucca si trasforma e diventa il posto più magico del mondo, capace di concentrare un sacco di passioni differenti in un unico luogo.

Partecipare a questo evento viene così percepito come una vacanza, un’esperienza fantastica in cui si fanno cose totalmente fuori dall’abitudinario. Questo è il motivo per cui pur comprando tutti i fumetti che desideriamo, torneremo a casa con un po’ di nostalgia e la sensazione di aver lasciato a Lucca una parte di noi.”

