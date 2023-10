LuccaCG23 Assistant, la APP di LC&G

24 ottobre 2023. Tra le novità 2023 l’APP ufficiale di Lucca Comics & Games: LuccaCG23 Assistant. Un pratico compagno di viaggio, utilizzabile anche offline, già scaricato da migliaia di utenti e pensato per permettere alla community di godere appieno della magia del festival e dei suoi innumerevoli eventi.

Nato come un progetto amatoriale di alcuni fan di Lucca Comics & Games, grazie a LuccaCG23 Assistant è possibile consultare il programma, raggiungere facilmente gli eventi più interessanti in base alla data, al luogo o alla categoria, così come condividere sui social e via chat in modo rapido le informazioni con i propri amici. È possibile creare un programma personalizzato per tutti i giorni del festival attraverso un sistema di preferiti, inoltre, grazie alle notifiche push si riceve un avviso prima dell’inizio di ogni evento preferito o quando vengono aggiunti nuovi eventi e news.

La app è in grado di notificare anche eventuali messaggi relativi a modifiche alla viabilità o di ordine pubblico e sicurezza, per garantire serenità e divertimento a tutti.

Sarà lo strumento per creare nuovi gruppi di amici, consultare la mappa delle location e ricevere comode indicazioni sulle strade da percorrere. L’app è anche un Booking e Wallet per gli eventi a numero chiuso prenotabili attraverso Eventbrite. È stata realizzata un’integrazione ad-hoc con il noto servizio di gestione eventi per consentire, collegando la relativa utenza, la prenotazione dei biglietti e la visualizzazione degli stessi all’interno dell’app.