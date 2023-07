Marco Ponzi - “La strategia dell’attenzione”, migliore opera inedita del genere narrativo premiata a “Premio Cimitile 2023”

Editore: Guida Editori

Genere: Romanzo, thriller, psicologico, distopico

Pagine: 321

Prezzo: 15.00 €

17 luglio 2023 - Marco Ponzi ha vinto il “Premio Cimitile 2023” con “La strategia dell’attenzione”, libro edito da Guida Editori, come migliore opera inedita del genere narrativo, ed è stato premiato, ricevendo “Il Campanile d’argento”, sabato 17 Giugno sul palco allestito nel complesso delle Basiliche paleocristiane in Campania. Dove, altresì, sono stati premiati i vincitori, selezionati dal comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi, durante la serata presentata da Monica Leofreddi. L’evento verrà trasmesso su RAI 2 il 18 luglio 2023 alle ore 00:05.

Il nuovo romanzo di Marco Ponzi “La strategia dell’attenzione”, un thriller psicologico ambientato nel 2050, è stato pubblicato nel giugno 2023. La storia prende le mosse dalla morte del celebre psicanalista Lehman Covi. Sua figlia Elisabetta, di professione avvocato e incaricatasi delle pratiche di successione, ritrovando elementi curiosi in casa del padre, inizierà una sorta di indagine che si rivelerà sempre più sorprendente. Ciò che attrarrà l’attenzione di Elisabetta saranno soprattutto i file audio delle sedute dei pazienti del padre, file che riconducono a una donna defunta, Amalia Matteozzi. Da qui, Elisabetta inizierà anche un viaggio fisico e mentale, attraverso un continente, come l’Europa, rivoluzionata da cambiamenti politici, culturali e tecnologici, alla ricerca di qualcosa che la porterà a mettere insieme i tasselli di un mosaico che lei stessa non sapeva di dover assemblare.

Elisabetta scoprirà la vicenda di Amalia Matteozzi e di sua figlia Felicita, una donna con un passato burrascoso che però fu in grado di riscattarsi e, con l’aiuto di un collega del defunto padre, giungerà a scoperte ancora più clamorose sul suo stesso conto.

Il testo di Marco Ponzi affronta diverse tematiche in maniera coinvolgente: l’omosessualità, l’(in)capacità dei essere madre e padre, l’alcolismo, la voglia di libertà e rivalsa, la tecnologia e l’adattarsi delle leggi ai cambiamenti della società e molti altri. Un testo che nel complesso, strizza l’occhio a vari generi, regalando ai suoi lettori un romanzo trasversale dove, attraverso la visione di una Elisabetta che riscoprirà se stessa, si svelerà un mondo dove l’amore è il collante e la cura di tutto. Un amore che prima o poi arriva, inaspettato e sotto diverse forme.

Marco Ponzi ha pubblicato quattro romanzi: l’autobiografico “Perché diffidare degli assistenti di volo” (Ed. Greco & Greco, 2011), “L’accento sulla A” (Edizioni Il Foglio, 2019), premiato alla Festa del libro in mediterraneo nel 2021, il giallo “Le aspirazioni mortali” (Ed. Il Foglio, 2022) e quest’ultimo: “La strategia dell’attenzione” (Guida editori, 2023), premiato al Cimitile 2023. Numerosi racconti e poesie sono raccolti in diverse antologie.

Per quanto riguarda l’arte, ha meritato la menzione al Luxembourg Art Prize nel 2022 per il valore complessivo della sua opera.

