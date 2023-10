Mediaworld, tra arte e videogiochi

25 ottobre 2023. Anche quest’anno siamo felici di tornare al Lucca Comics & Games che, non a caso, ha proprio come tema la condivisione. “Together” vuol dire per noi, infatti, poter vivere e condividere, con tutti gli appassionati che verranno a trovarci, cinque giornate incredibili all’insegna del divertimento e dei videogames.

Per farlo abbiamo pensato a uno spazio unico: un vero e proprio “Gaming Village” con aree interne ed esterne in cui ogni giorno si alterneranno tornei, panel con artisti e influencer, attività di coaching, aree free to play e tantissimi altri eventi che non vediamo l’ora di svelare.

Inoltre, anche quest’anno, il nostro spazio si trasformerà in una vera e propria opera d’arte grazie a Giovanni Timpano, comic book artist di fama internazionale che realizzerà per noi un mega wall di 120 metri quadrati, oltre alla personalizzazione esterna dell’intero padiglione.

Il programma completo e tutti gli ospiti che ne prenderanno parte saranno presto annunciati qui: mediaworld.it/it/specials/lucca-comics.

Appuntamento dal 1 al 5 novembre in Piazza Della Caserma.