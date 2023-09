Martedì 19 settembre 2023 è stata inaugurata la mostra di Rita Sabo "Sacred Planet by Rita Sabo for #Art4GlobalGoals" presso la sede centrale dell'UNESCO a Parigi. La mostra mira a sensibilizzare agli obiettivi di sviluppo sostenibile e a favorire un programma d'azione per il loro raggiungimento e sarà aperta al pubblico fino al 27 settembre.

PARIGI, 25 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) sono una serie di 17 obiettivi globali stabiliti dalle Nazioni Unite nel 2015 con lo scopo di porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e garantire il benessere di tutti. Le cinque "P" dei SDGs indicano i cinque principi chiave che fungono da guida per l'attuazione di tali obiettivi: People, Planet, Prosperity, Peace e Partnership. Impegnandosi per #Art4GlobalGoals, Rita Sabo mira a sensibilizzare le persone ai 17 obiettivi e a sostenere un programma d'azione per il loro raggiungimento.

Nell'ambito della mostra legata alla campagna di sensibilizzazione #Art4GlobalGoals, i visitatori hanno la possibilità di scoprire, comprendere e fare propri gli obiettivi di sostenibilità globali attraverso l'arte di Rita Sabo. Ognuna delle 17 sculture chiamate "Sacred Planet" (pianeta sacro), si presenta come un elemento centrale dell'opera artistica di Rita Sabo. Le sculture affondano le proprie radici in antichi simboli sacri e ricordano la bellezza divina della nostra cosmologia, rispecchiando la complessa armonia che pervade il nostro universo.

Essendo toccata profondamente dall'instancabile impegno dell'UNESCO per la promozione e l'attuazione dei SDGs, Rita Sabo mostra inoltre la sua personale dedizione attraverso un dipinto caleidoscopico che rappresenta una dichiarazione a favore della forza trasformativa dell'azione collettiva, e uno strumento con cui Rita Sabo esprime il suo ringraziamento all'UNESCO per aver creato una prospettiva per un futuro sostenibile per tutti.

#Art4GlobalGoals è sostenuta dall'UNESCO.

Ulteriori informazioni sono scaricabili dal seguente link: https://nextcloud.thomassabo.com/s/sdd5KqeJdpTJRKr

