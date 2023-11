Scrivi Il Tuo Viaggio Dell’Eroe: il nuovo Bestseller di Giacomo Bruno su come trasformare la propria storia in un libro d’ispirazione

Milano, 23.11.2023 – Scrivere un libro capace di trasferire su carta le emozioni e le sfide che hanno caratterizzato la propria vita personale e professionale sarebbe difficile per chiunque, ma non per Giacomo Bruno. L’autore e editore romano è un'autorità nel campo della crescita personale e professionale, noto per aver pubblicato oltre 1.000 libri di autori di successo in vari campi. Il suo percorso personale di trasformazione e resilienza lo ha ispirato a condividere questa straordinaria metodologia di scrittura con il mondo.

A distanza di pochi mesi dal rilascio del suo ultimo Bestseller, annuncia oggi il lancio del suo 32° libro, "Scrivi il Tuo Viaggio dell'Eroe: 5 Tappe per Trasformare le Tue Sfide Personali in un Libro Professionale Coinvolgente e d’Ispirazione" (edito da Bruno Editore). Il libro è ora disponibile in preordine ed è destinato a ispirare migliaia di lettori a trasformare le proprie sfide personali in storie di forza e crescita per gli altri.

“Il mio libro offre una guida completa su come trasformare le proprie esperienze di vita, anche le più difficili, in storie coinvolgenti e fonti di ispirazione” spiega l’autore Giacomo Bruno. “Basandomi sull’archetipo del viaggio dell’eroe, fornisco una struttura chiara in cinque tappe, ognuna delle quali aiuta il lettore a esplorare, elaborare e condividere la propria storia personale in modo altamente professionale”.

Durante una recente presentazione in diretta su Zoom, Bruno ha sottolineato l'importanza di condividere le sfide personali in quanto fonti di ispirazione per gli altri. Durante l'evento live, è stato lanciato il preordine del libro, offrendo ai partecipanti bonus esclusivi del valore di oltre 200 euro.

“Ognuno di noi, guardandosi indietro, sa bene di aver affrontato sfide e difficoltà che, in un modo o nell’altro, hanno segnato la propria vita rendendolo la persona che è adesso” conclude Giacomo Bruno, autore del libro. “Motivo per il quale, ho pensato bene di condividere quelle stesse informazioni che hanno consentito a me per primo di scrivere il mio viaggio dell’eroe, così da permettere al lettore di fare altrettanto, valorizzando al massimo le proprie esperienze ed emozioni passate. Considerato il successo ottenuto durante l’evento di lancio, inutile dire che il riscontro da parte del grande pubblico è stato ottimo, oltre qualsiasi aspettativa”.

Il nuovo libro "Scrivi il Tuo Viaggio dell'Eroe" di Giacomo Bruno è disponibile in preordine al prezzo speciale di 27 euro sul sito web ufficiale dell'autore: https://www.viaggioeroe.it

L’AUTORE

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori.

È Autore di 32 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it