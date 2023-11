Shenzhen rappresenta il futuro ed è fonte di ispirazione per lo sviluppo di altre città, dichiara l'assistente del sindaco di Roma

GUANGZHOU, Cina, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Questo è un servizio di GDtoday:

La 20ª edizione della ICIF e la Settimana del design di Shenzhen 2024 sono state promosse presso il MAXXI, il museo nazionale delle arti del XXI secolo a Roma, il 17 novembre (orario di Roma).

L'evento ambisce a promuovere la 20a edizione dell'ICIF e la Settimana del design di Shenzhen, nonché a presentare i settori culturali di Shenzhen al pubblico italiano. All'evento hanno partecipato oltre 100 rappresentanti della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (FIAVET), dell'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), della Borsa mediterranea del turismo archeologico (BMTA) e di altre organizzazioni culturali.

"La Cina è il principale partner commerciale dell'Italia in Asia. Il volume di scambi tra i due paesi ha superato gli 80 miliardi di USD e la provincia di Guandong contribuisce per il 19% a tale importo", ha dichiarato Zhang Linxiao, consigliere culturale dell'Ambasciata di Cina in Italia.

Zhang ha invitato il pubblico italiano a visitare la 20ª edizione della ICIF e la Settimana del design di Shenzhen, affermando che "Shenzhen è la prima città in Cina a essere stata insignita del titolo di "capitale del design" da parte delle Nazioni Unite. La Cina invita i visitatori provenienti dall'Italia e da tutto il mondo a contribuire con le loro idee alla 20ª edizione della ICIF e alla Settimana del design di Shenzhen, per approfondire ulteriormente gli scambi tra Cina e Italia."

"Ho conosciuto la provincia di Guangdong nel 1979", ha dichiarato Ugo Papi, assistente del sindaco di Roma, che ha anche affermato di aver visitato la città di Shenzhen negli anni '90 del secolo scorso. Ha ricordato come Shenzhen fosse all'epoca un piccolo villaggio di pescatori e che tutto era un cantiere.

"Lo sviluppo di Shenzhen è un miracolo, perché si è sviluppata dal nulla fino a diventare una città nota a livello mondiale nel campo della tecnologia e degli investimenti", ha aggiunto.

Ha affermato che il miracolo di Shenzhen è stato favorito dai vantaggi della regione della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao e dal rapido sviluppo della Cina.

"Shenzhen rappresenta il futuro e ispirerà lo sviluppo di Roma durante gli scambi tra le due città".

La 20ª edizione della ICIF si terrà dal 23 al 27 maggio 2024, mentre l'inizio della Settimana del design di Shenzhen 2024 coinciderà con il 27 aprile.

Nel 2024 verrà commemorato il 700o anniversario della morte di Marco Polo. Marco Polo viaggiò in Cina e fece conoscere la regione orientale alle popolazioni europee. Si ritiene che le attività di scambi culturali manterranno vivo lo spirito di Marco Polo e miglioreranno la reciproca conoscenza di Cina e Italia.

Inaugurata nel 2004, la Fiera Internazionale dei settori culturali (ICIF) della Cina (a Shenzhen) è stata sin dall'inizio dedicata alla creazione di una piattaforma collaborativa in grado di catalizzare gli scambi culturali e laa conoscenza reciproca tra la Cina e gli altri paesi del mondo, favorendo gli investimenti nella cultura e gli scambi. L'evento è stato organizzato con successo per 19 anni, coprendo diversi ambiti del settore culturale, tra cui quelli di cultura digitale, design creativo, film e intrattenimento televisivo, animazione e giochi, notizie e pubblicazioni, cultura e turismo, arte e artigianato, patrimonio culturale immateriale e arte.

La Settimana del design di Shenzhen rappresenta un'importante piattaforma internazionale di scambio e collaborazione per il progetto "Città del design" di Shenzhen. Dalla sua inaugurazione nel 2017, la Settimana del design di Shenzhen si è rapidamente affermata nell'ambito del design internazionale, ricevendo un'attenzione diffusa da parte del settore e diventando un noto evento di design completo e interdisciplinare.

La promozione è una delle attività previste nell'ambito dell'evento "2023 Charming China—Cultural Exhibition from Guangdong". L'evento, che comprende concerti di musica del Guangdong, una mostra d'arte, una mostra fotografica e altro ancora, si terrà anche in Egitto e in Malesia.

L'evento mira a promuovere gli scambi culturali e la reciproca conoscenza tra la Cina e i paesi dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia, presentando il profondo patrimonio culturale della civiltà cinese e il fascino della cultura Lingnan nel mondo.

