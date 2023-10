Toei Animation Europe: gli eventi

Lucca, 27 ottobre 2023.A una settimana dall’inizio della nuova edizione di Lucca Comics & Games, anche Toei Animation Europe dà via ufficialmente al suo personale countdown prima di invadere Lucca con una serie di imperdibili momenti dedicati ai fan dell’animazione giapponese e che vedranno protagoniste alcune delle properties più amate dal pubblico.

Come già annunciato, TOEI Animation Europe porterà a Lucca Comics & Games 2023 il famigerato GEAR FIFTH, ma è solo uno degli imperdibili momenti dedicati a Luffy e alla sua ciurma che i fan non possono perdere e che saranno presenti per tutti i giorni della fiera. Ecco tutto quello che non puoi perderti delle attività organizzate da Toei Animation Europe a Lucca Comics & Games 2023

LE CACCE AL TESORO!

Tutto parte e finisce al nostro stand satellite, sulle mura di Lucca a fianco dello stand One Piece. Recati lì per iniziare i nostri giochi e per ricevere le redemption guadagnate!

La Caccia al Puzzle di One Piece. La caccia al puzzle è un’attività organizzata insieme ai 5 nostri preziosi partner. Al nostro stand satellite riceverai la mappa per trovare tutti e 6 gli stand in cui recarti, insieme a una busta per contenere tutti i pezzi del puzzle esclusivo che raccoglierai. Tutti gli stand partner si trovano all’interno delle mura di Lucca (eccetto uno che si trova nel padiglione Carducci).

Recati in ciascuno stand e chiedi di ricevere il pezzo esclusivo di puzzle di One Piece Gear Fifth, e seguendo la rotta corretta tuffati a perdifiato per le vie di Lucca e raccoglili tutti e non lasciarti sfuggire l’opportunità di collezionare questo esclusivo disegno a LuccaComics & Games 2023!

La Battaglia di Onigashima si svolge per tutta la città medievale di Lucca. Devi trovare 10 totem, uno per ciascun membro della Ciurma di Cappello di Paglia, finendo proprio con Luffy a cui dovrai portare la forza di tutti i suoi compagni per liberare Wano e vincere la battaglia di Onigashima! Per partecipare, recati allo stand satellite a fianco del padiglione One Piece e richiedi la tua headband esclusiva del Gear Fifth, da indossare durante la battaglia. Poi fatti decantare l’indizio per trovare il primo totem. Su ciascuno di essi troverai un membro della ciurma che ti dirà un indizio per trovare il successivo compagno, accendi l’ingegno e arriva fino a Luffy! Dovrai farti un selfie davanti a ogni totem trovato. Non ti chiediamo di postarli, solo di conservarli! La battaglia di Onigashima si svolge per le strade e le mura di Lucca, quindi FUORI dai padiglioni di LuccaComics & Games: non ci sono file e code da fare. Per poter partecipare peró dovrai indossare il braccialetto ed essere un regolare possessore di biglietto di LuccaComics & Games 2023. Quando avrai finito la caccia (o quando ti sarai stancato), torna allo stand satellite e richiedi i tuoi premi, così suddivisi a seconda di quanti selfie con i totem ci mostrerai:

Se hai trovato da 1 a 5 totem, riceverai un premio esclusivo

Se hai trovato da 6 a 9 totem, riceverai DUE premi!

Se sei stato abbastanza valoroso e temerario da trovarli tutti e 10, vincerai i due premi e potrai essere tra i 5 fortunati a vincere una MEGA BAG* di figures Banpresto!

Per poter ricevere i premi dovrai seguire i profili social di Toei Animation Europe (se non lo fai già!)

Ricordiamo che il principio di questa attività (come le altre) è quello di potersi divertire insieme (TOGETHER, si dovrebbe dire quest’anno). Non correte, non affrettatevi. Tutti si vince, ma vorremmo anche che tutti si godessero la manifestazione, la città e questa splendida opportunità di stare insieme condividendo le nostre passioni. Entrambi i giochi non hanno un limite temporale all’interno della durata di LUCCA COMICS & GAMES 2023

* come funziona la MEGA BAG: se trovi tutti i personaggi e mostri tutte le foto riceverai oltre al poster e magnete un biglietto con un mero e data univoci. Torna con questa card allo stand alle 5 per l’estrazione delle MEGA BAG!

LO STAND DI ONE PIECE

All’interno del padiglione One Piece, sul Baluardo Santa Maria, troverai un fantastico e fornitissimo shop pieno di figures a tema Wano e anche tanti altri prodotti esclusivi per Lucca Comics & Games 2023 sul Gear Fifth. In aggiunta, troverai il muro dei desideri in partnership con Crunchyroll, ove potrai appendere un post-it con i tuoi wish su Onigashima.

Inoltre ci saranno 3 attività da giocare tematizzate Onigashima e una LOTTERIA ove potrai vincere ogni giorno tantissimi premi, e con certezza di vincere assoluta!

Tutto quello che serve sono i biglietti della lotteria, che potrete ottenere in 3 modi

giocando alle attività nello stand One Piece (dovrete giocare e vincere 2 tickets per accedere alla lotteria);

spendendo 4O euro allo shop di One Piece (basterà un solo biglietto dello shop per accedere alla lotteria!);

nella bag del Level UP (basterà un solo biglietto Level UP per accedere alla lotteria!)

Potrete vincere esclusivi fogli di adesivi, spille, poster, figures di Banpresto e una statua di Tsume ogni giorno!

LA MOSTRA DI TOEI ANIMATION EUROPE FESTA 2023

La Toei Animation Europe Festa 2023 propone quest’anno, per la prima volta, la mostra di PreCure All Stars F e di One Piece – the Gears alla casermetta San Colombano, Centro Studi Giacomo Puccini.

Per la prima volta al di fuori del Giappone i fan potranno vedere questo contenuto tratto rispettivamente dalla mostra tenutasi a Tokyo per il One Piece Day 2023 e dal museo di TOEI Animation a Tokyo.

La mostra è accessibile gratuitamente ai possessori del biglietto di Lucca Comics & Games 2023 e terrà gli stessi orari (9-19) della fiera.

La TOEI Animation Europe FESTA2023 non finisce qui e vi aspetta a LUCCA COMICS & GAMES 2023 con altri numerosi imperdibili appuntamenti ed eventi esclusivi. Vediamoli insieme!

1° novembre alle 16:00: Showcase di Precure All Stars F presso Sala Tobino del Palazzo Ducale. Parteciperanno la produttrice del film Aki Murase, il regista Yuta Tanaka, e il direttore generale delle animazioni e character designer Nishiki Itaoka. Lo showcase sarà condotto da Emanuela Pacotto!

2 novembre: non perdete la proiezione esclusiva* (original ver. con sottotitoli) del film PreCure All Stars F Movie, alle 15:00 presso il Cinema Centrale. Lo screening sarà introdotto da un caldo benvenuto dei nostri ospiti.

2 novembre: sessioni di firma di Shikishi, alle 10:00 e alle 17:00 con gli ospiti di PreCure (saranno firmati 50 shikishi per sessione, il punto di ritrovo sarà in Piazza Cittadella alle 9:30 e 16:40 rispettivamente)

3 novembre: prendi parte alla parata di One Piece, la più grande mai vista a Lucca! La parata partirà alle 16:45 di fronte allo stand One Piece. Passeremo attraverso Lucca con musica e canzoni fino ad arrivare al Cinema Astra! Subito dopo la parata ci sarà la prima proiezione ufficiale Europea del Gear Fifth*! La proiezione sarà alle 17:30 al Cinema Astra. Si tratta del primo evento cinematografico ufficiale del GEAR FIFTH in Europa, organizzato in collaborazione con gli amici di Crunchyroll.

4 Novembre: per la prima volta in Italia, non perdete i primi due episodi in anteprima sottotitolati in italiano de Le Collège Noir, preceduti da un breve panel dei produttori. Cinema Centrale, ore 16:00

Le Collège Noir è una serie animata basata sull'omonimo fumetto scritto e disegnato da Ulysse Malassagne - che dirige anche la stessa serie animata. TOEI Animation Europe si unisce allo studio di animazione francese La Cachette e alla casa di distribuzione ADN, specializzata in animazione giapponese, per questa nuova co-produzione ambientata nelle montagne francesi di Cantals e che esplora i temi dell'amicizia, della perdita e del mistero in un contesto di folklore francese.

5 Novembre: per chi non ha potuto partecipare alla proiezione di venerdì 3, il One Piece Gear Fifth torna in replica* al Cinema Centrale alle 12:30, non lasciatevelo sfuggire!

*I posti per le proiezioni sono prenotabili online (fino a disponibilità) sulla piattaforma Event-Brite. Potete verificare allo stand satellite la possibile disponibilità residua di posti.

La TOEI Animation Europe FESTA 2023 sarà introdotta dal produttore speciale Yosuke Asama, storico produttore di molti dei titoli più prestigiosi di TOEI Animation (la serie One Piece, Saint Seiya Legend of Sanctuary, Marvel Disk Wars: The Avengers, tra molti altri!).

PER LA CITTA'

Potrete trovare alcune decorazioni esclusive a tema One Piece in 4 bar e ristoranti nella città. I nostri partner vi accoglieranno con lo spirito Mugiwara ogni giorno e tutti i giorni di Lucca Comics & Games 2023!

Pult: Via Fillungo 42

Caffé del Duomo: piazza San Giovanni 5

Corte Degli Ulivi: via San Paolino 116

KM 0: Corso Garibaldi 28

In aggiunta, potrete trovare alcuni prodotti esclusivi disponibili anche fuori dal nostro stand solo presso il seguente negozio partner:

Il Collezionista: Piazza San Giusto 1-2