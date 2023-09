Torna PENNY VEGAS, il premiato gioco di PENNY

Il PENNY GAME torna per la seconda edizione sull’APP dedicata ai clienti

Cernusco sul Naviglio – 12 settembre 2023. Torna a gran richiesta PENNY VEGAS, il gioco interattivo firmato PENNY, che fa guadagnare prodotti e punti PENNYCard con un semplice click.

Il gioco, vincitore dell’Interactive Key Awards 2023 come migliore Advergame & Entertainment del settore, sarà presente all’interno dell’APP di PENNY Italia dal 14 settembre all’8 ottobre. L’approccio digitale – e quindi sostenibile – dell’azienda dà quindi alla sua APP un ruolo centrale per essere più vicina ai clienti e permettere di accedere a tutti i servizi e vantaggi a loro riservati e, perché no, anche ad una buona dose di intrattenimento.

Il nuovo format di gioco conferma e migliora quello della precedente edizione: scorrendo sullo schermo, infatti, è possibile attivare la slot-machine e, con tre simboli identici, vincere il prodotto corrispondente.

Per questa edizione, inoltre, il brand ha scelto di introdurre la novità di poter guadagnare, oltre ai prodotti, tanti PUNTI EXTRA sulla PENNYCard. I prodotti aggiudicati possono essere ritirati in uno dei 440 punti vendita PENNY entro 5 giorni dalla ricezione dell’e-mail di conferma, mostrando in cassa il codice a barre riportato nella stessa.

PENNY vuole essere sempre più presente e vicina ai propri clienti, con iniziative smart e divertenti che diano valore alla convenienza e alla qualità che scelgono tutti i giorni - afferma Bruno Bianchini, direttore marketing strategico PENNY Italia - PENNY VEGAS si inserisce nella strategia di digitalizzazione che PENNY porta avanti con orgoglio all’interno del suo percorso “VIVIAMO SOSTENIBILE”.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con quasi 440 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 4602 dipendenti, di cui donne sono il 62%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 84,8 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

