Tutti pazzi per settembre, il mese più gettonato per sposarsi: ecco l’identikit delle coppie italiane di oggi

● Secondo la nuova edizione de Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School, settembre è il mese preferito dal 24% delle coppie per convolare a nozze.

● Quasi 8 coppie su 10 iniziano a organizzare il matrimonio al massimo 12 mesi prima. Crescono i “matrimoni express”, pianificati in un periodo di 6 mesi, per cui opta il 22% dei neosposi.

● In un sondaggio realizzato dalla Community di Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, quasi 9 coppie su 10 si dichiarano favorevoli alla convivenza.

● Il 49% dei neosposi dichiara di aver pagato le nozze con i propri risparmi. Solo il 5% rivela di aver chiesto un prestito bancario per far fronte a tutte le spese.

Milano, 19 settembre 2023 - Nell'immaginario collettivo settembre segna da sempre la fine dell’estate, epoca di ripartenze, di rientro a scuola e di nuovi propositi. Ma quello che non tutti sanno è che, con il nono mese dell’anno, prende avvio non solo la stagione autunnale ma anche la tanto attesa stagione dei matrimoni. Stando alla nuova edizione de Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School, il 24% delle coppie italiane sceglie infatti settembre per convolare a nozze. Secondo posto per giugno, che accumula il 21% delle preferenze, e medaglia di bronzo per luglio, per cui opta il 17% dei neosposi. In generale, c’è una maggiore concentrazione di matrimoni durante la bella stagione ma si osserva anche che questo periodo tende a iniziare prima e finire più tardi, con una durata da aprile a ottobre.

Il 22% delle coppie opta per un’organizzazione express

I mesi estivi si confermano i più gettonati per pronunciare il fatidico “sì, lo voglio”. Se questo dato non sorprende, all’interno de Il Libro Bianco del Matrimonio ce ne sono altri che mettono in luce l’emergere di nuove tendenze nelle abitudini delle coppie italiane. Benché quasi 8 futuri coniugi su 10 inizino a organizzare le nozze al massimo 12 mesi prima, si riscontra un considerevole aumento dei “matrimoni express”, pianificati in meno tempo, più o meno in un periodo di 6 mesi, e scelti dal 22% delle coppie. Dati significativi che dimostrano come sempre più neosposi adottino la filosofia del carpe diem: pur senza trascurare alcun dettaglio, preferiscono non aspettare a lungo e dedicare meno tempo alla programmazione dell’evento.

9 coppie su 10 sono a favore della convivenza

Nell’intento di tracciare un identikit delle coppie italiane di oggi, scopriamo che alcune tendenze, che qualche anno fa avremmo considerato emergenti, si sono ormai consolidate e trasformate in consuetudini. A tal proposito, una menzione doverosa va alla convivenza che è diventata un autentico e irrinunciabile must-do: è sempre Il Libro Bianco del Matrimonio a rivelare che circa l’81% dei neosposi conviveva già prima della celebrazione del matrimonio, una cifra cresciuta del 20% in poco tempo. Lo dimostra anche un sondaggio realizzato dalla Community di Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, in cui quasi 9 coppie su 10 testimoniano l’utilità della convivenza prematrimoniale ai fini del futuro successo della relazione. Martina, sposa di giugno 2024 e iscritta alla Community di Matrimonio.com, difende i benefici del vivere in due: “Sono a favore della convivenza per conoscere meglio il partner e cominciare a sviluppare abitudini di coppia. È un po’ come una prova del nove”.

Come pagano le nozze le coppie italiane?

Dopo un periodo di convivenza, arriva il momento di fare il grande passo. Quasi la metà delle persone intervistate (un rivelatore 49%) assicura di aver impiegato i propri risparmi per l’organizzazione delle nozze. Le coppie hanno a cuore la loro autonomia economica e quindi preferiscono risparmiare in modo da potersi regalare il giorno che hanno sempre sognato, senza però dover scendere a compromessi o rinunce. In tal senso solo un 18% rivela di aver pagato le nozze con i soldi dei genitori, i quali perdono gradualmente il ruolo cruciale che in passato avevano nei vari preparativi. Un esiguo 5% dichiara di aver chiesto un prestito bancario per far fronte a tutte le spese.

1 coppia su 4 ha già figli al momento delle nozze

Uno dei motivi principali per sposarsi? Per il 10% delle coppie è una decisione che ha a che fare con i figli: l’8% formalizza la relazione per i figli avuti in precedenza e il 2% per averne in futuro. Un dato perfettamente comprensibile se consideriamo che sono aumentate in modo considerevole le coppie con figli avuti da altri partner e circa 1 su 4 al momento delle nozze ha già figli, o con il partner attuale o con uno/a precedente.

