Tutto Tolkien a Lucca!

24 ottobre 2023. Da ospiti internazionali come Brian Sibley alla mostra Other Minds and Hands: JRRT50 - Nel tempo e nello spazio, nel gioco e nel fumetto in Fondazione Banca del Monte di Lucca, dai panel con Bompiani ai seminari dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani (AIST), ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

1° novembre ore 14: Tolkien e la Terra di Mezzo, dal fumetto al gioco, panel presso l’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca; e a seguire, visita guidata della mostra Other Minds and Hands: JRRT50 - Nel tempo e nello spazio, nel gioco e nel fumetto con i curatori Roberto Di Meglio e Oronzo Cilli.

1° novembre ore 16: La storia della Terra di Mezzo, panel presso il Salone del Vescovado con Edoardo Rialti, Stefano Giorgianni e Roberto Arduini.

2 novembre ore 15:15: The Tolkien Phenomenon: From Ink to Income, panel presso l’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca con Brian Sibley.

2 novembre ore 18: Ainulindalë, panel presso la sala G. Ingellis con Alessio Girardi, Nicola Nannerini, Fabio Convenga, Alberto Pardini.

3 novembre ore 16:45: Illustrare la Terra di Mezzo, panel presso la sala G. Ingellis con Ivan Cavini, Roberto Arduini, Davide Romanini

4 novembre ore 14: L'horror di J.R.R. Tolkien, panel presso l’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca con Barbara Sanguineti e Roberto Arduini.

4 novembre ore 16: Parata Terra di Mezzo Cosplayers, ritrovo alle 15:30 per la parata aperta a tutti i cosplayers a tema LOTR/Hobbit/Silmarillion presso il Giardino degli Osservanti.

4 novembre ore 18: Gli artisti Disney nella Terra di Mezzo: dialogo con Giorgio Cavazzano e altri disegnatori, panel presso la sala G. Ingellis con Giorgio Cavazzano, Umberto Sacchelli, Donald Soffritti, Roberto Arduini.