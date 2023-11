Una mostra congiunta rafforza la reciproca conoscenza tra Cina e Italia

GUANGZHOU, Cina, 21 novembre 2023/PRNewswire/ -- Questo è un servizio di GDtoday:

Il 18 novembre (orario di Roma) si è tenuta a Bologna un'esposizione congiunta di Cina e Italia.

Lin Lan, presidente dell'accademia di pittura di Guangdong, ha affermato che molti artisti famosi hanno iniziato la loro carriera artistica a Bologna, e che tali artisti hanno influenzato il suo stile pittorico. Con questa esposizione spera che la comunicazione tra gli artisti provenienti da Cina e Italia possa essere rafforzata.

"I dipinti sono il risultato dell'incontro della cultura cinese con quella italiana", ha dichiarato Marilena Sutera, rappresentante dei pittori italiani. Sutera ritiene che gli scambi tra civiltà verranno accelerati grazie a questa esposizione.

La mostra, dal titolo "High Mountain and Flowing Water (Montagne e acque fluenti): Mostra d'arte degli artisti cinesi e italiani", ha accolto più di 56 dipinti realizzati da 3 artisti cinesi e 3 artisti italiani.

"Ritengo sia un'ottima idea mettere gli artisti in comunicazione diretta affinché possano collaborare e conoscersi", ha dichiarato Paola Manfredi, fondatrice e direttrice di PCM Studio. Manfredi ritiene che la mostra possa colmare la distanza tra i due paesi.

Maria Azzolina, presidente dell'Istituto Italo Cinese, ha dichiarato che questa mostra riveste un'enorme importanza perché rappresenta un dialogo tra gli artisti cinesi e quelli italiani.

"L'arte è un linguaggio comune a tutto il mondo e questo rappresenta un momento eccezionale di amicizia per i nostri due paesi", ha aggiunto.

La mostra rientra tra le attività dell'evento "2023 Charming China -- Cultural Exhibition from Guangdong". L'evento, che comprende concerti di musica del Guangdong, una mostra d'arte, una mostra fotografica e altro ancora, si terrà anche in Egitto e in Malesia.

L'evento mira a promuovere gli scambi culturali e la reciproca conoscenza tra la Cina e i paesi dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia, presentando il profondo patrimonio culturale della civiltà cinese e il fascino della cultura Lingnan nel mondo.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2281197/4.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2281195/image_5000393_9709195.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2281196/image_5000393_9709288.jpg

